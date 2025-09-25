中科二期預計下季動工
外界關切台積電（2330）擴廠動向。國科會竹科管理局長許茂新昨（24）日表示，中科二期用地已於6月交給需地廠商，預期今年第4季動工，但確切時間點未定。
他提及，廠商在中科二期將採先進製程，原預估可創造4,857億元產值，有望再突破至5,000億元以上。
市場盛傳，台積電中科二期預計10月動工，規劃在二期園區興建四座1.4奈米晶圓廠，建廠期程約兩年，目標是2027年底完成風險性試產，2028年下半年量產。
對於媒體關注中科二期進度，許茂新表示，何時動工，現廠商和包商還在規劃，確切日期尚未通知中科管理局。中科二期已於6月交地，由中科負責的公共建設現已開工，現在水保計畫也在審查中。
此外，國發會日前通過南科沙崙生態科學園區計畫，之後將送環評會審查。近日有民眾認為沙崙生態科學園區將破壞瀕危「草鴞」棲地，南科管理局昨日強調，在推動沙崙生態科學園區的同時，也要守護草鴞的生存環境，讓「科技發展」與「生態永續」並行不悖。
南科管理局表示，為保護「草鴞」棲地，已依據各界意見，研擬短、中、長期行動方案，並已於5月提出「南部科學園區東方草鴞保育推動小組」討論，目前已陸續啟動相關行動方案，於園區內規劃鑲嵌草生地、盡可能保留原牧草區，已認養二仁溪高灘地18公頃，並即將展開棲地營造，協調相關單位增加生態給付，讓周邊農地都能以有機耕作共同營造覓食區。未來將持續滾動檢討精進園區內棲地營造成果。
