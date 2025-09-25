美中AI角力 台廠迎接大商機…鴻海、神達、英業達受惠
美中角力延伸至AI。美國AI大基建「星際之門（Stargate）」計畫昨（24）日拍板新增五個地點，未來三年啟動4,000億美元（逾新台幣12兆元）大投資；大陸雲端巨頭阿里昨天則宣布正積極推進人民幣3,800億元（約新台幣1.6兆元）的AI基建，並規劃追加更大的投資。
美中兩強全力砸大錢攻AI，引爆新一波AI伺服器拉貨潮，台廠左右逢源，迎來大商機，其中，鴻海（2317）、神達是美國星際之門計畫的主要協力廠；英業達、神達則是阿里伺服器合作夥伴，都將成為贏家。
OpenAI與甲骨文（Oracle）和軟體銀行宣布，星際之門將從美國德州阿比林的單一地點，新增到五個地點，這幾處未來三年將投資4,000億美元，打造7GW（10億瓦）資料中心。
根據星際之門計畫，有三座資料中心OpenAI將與甲骨文合作開發，分別是位於德州Shackelford、新墨西哥州Dona Ana，及中西部一處未公開地點。另外，靠近阿比林的原始設施要額外擴建600MW（百萬瓦），這構成OpenAI最近五年向甲骨文購買3,000億美元算力交易的一部分。
至於另外兩座資料中心，OpenAI將與軟銀合作開發，分別位於俄亥俄州Lordstown與德州Milam，初期用電量1.5GW，計劃18個月完成，這也是軟銀合作開發星際之門的首個項目。
OpenAI執行長奧特曼表示， 目前其他國家正在以比我們更快的速度，建設晶片工廠和新能源生產設施，我們希望能夠扭轉這一趨勢。
此次擴展行動，被視為星際之門計畫進一步落實。星際之門計畫最初於今年元月宣布，目標在未來四年內於美國境內累積建設達10GW的AI基礎設施，總投資額上看5,000億美元。 該計畫是以合資企業的形式成立，由OpenAI、軟銀、甲骨文和阿布達比投資機構MGX控制。
阿里巴巴首席執行官（CEO）吳泳銘昨日則在杭州舉行的「2025雲棲大會」上表示，正積極推進人民幣3,800億元的AI基建，並計劃追加更大的投資，為迎接終極目標超級人工智慧（ASI）時代的到來。
吳泳銘並指出，對比2022年生成式AI（GenAI）元年，到2032年阿里雲全球資料中心的能耗規模將提升十倍。意味阿里雲算力投入將指數級提升。
為實現ASI戰略目標，吳泳銘明確阿里雲的戰略路徑：一是通義千問堅定開源開放路線，致力於打造「AI時代的Android」；二是構建作為「下一代計算機」的超級AI雲，為全球提供智能算力網絡。他判斷，未來全世界可能只會有五至六個超級雲計算平台。（編譯季晶晶、記者吳凱中、蕭君暉、林茂仁）
