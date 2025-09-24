聽新聞
高通：6G預商用設備 2028推出

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲╱夏威夷23日電
高通總裁暨執行長艾蒙。聯合報系資料照
高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）表示，高通最快2028年將推出6G預商用設備。外界解讀，有別於聯發科（2454）與三星等業者仍低調布局，高通搶先宣示，展現搶當6G領頭羊的旺盛企圖心。

今年正逢高通成立40周年，也是驍龍高峰會第十年舉辦，高通2025年驍龍高峰自23日起一連舉行四天。高通歷來在無線通訊技術與市場的實力原本即為業界佼佼者，接下來在6G時代也當仁不讓。艾蒙在高峰會第一天的專題演講中透露，高通已準備好最快2028年推出6G預商用設備。

艾蒙談話重點
艾蒙認為，如果大家思考5G與6G之間的差異，6G除了速度提高、頻寬增加，以及資料量增多之外，也是一個智慧網路，具備感知能力，並擁有感測資料，這點在論及AI於邊緣端的作用時顯得非常重要。當高通思考下一代無線連結技術6G時，也認為將成為雲端與邊緣設備之間的連結角色。

一般預料，6G將於2030年開始推行商用化，在這之前要經歷數年的技術標準化工作。目前業界對於6G技術還在持續開發中，並待標準制定，不過，高通先前提到，6G將成為行動通訊領域的變革力量，相較於5G及之前幾代的技術，將帶來顯著強化，不但整合AI、感測與數位孿生等，也可實現更高的效率與性能，提供最佳的使用者體驗。

高通早在2022年底就發表6G相關白皮書，高通先前表示，回顧從1G發展逐步到5G時代，是從類比進入2G數位音訊，然後3G時期開始有無線網際網路，4G又進階到行動寬頻，5G則有智慧邊緣連結，而6G將具備AI原生性質，且從5G發展到6G的焦點之一就是降低總體擁有成本（TCO）。從技術角度來看，朝向5G Advanced演進，是邁向6G的橋樑。

高通與不少台灣產學界合作關係緊密，日前也參與電信技術中心舉辦的次世代通信頻譜展望國際座談會，由高通負責全球頻譜策略的資深副總裁John W. Kuzin發表演講，探討全球6G頻譜政策動態。

