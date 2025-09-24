欣興分割軟板事業予旭興 改明年元旦為分割基準日

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

欣興（3037）24日說明，分割軟板事業予旭興，改明年元旦為分割基準日。

欣興公告，公司軟板事業之相關營業分割基準日調整事宜，因內部作業規畫所需，董事長擬將分割基準日由原先的民國114年10月1日調整為民國115年1月1日。

欣興原先公告，公司董事會通過軟板事業之相關營業分割讓與予本公司100%持有之子公司旭興電子股份有限公司，暫訂114年10月1日為分割基準日，若有異動授權董事長或其指定之人全權處理之。24日公告改為明年元旦。

