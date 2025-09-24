中華電信攜北榮 整合AI應用、打造次世代醫療5G網路示範場域

電信龍頭中華電信（2412）近年積極投入智慧醫療產業，中華電信指出，攜手台北榮民總醫院，打造次世代醫療5G網路示範場域，並整合AI等智慧醫療平台，建構洗腎安全AI預判模型，並整合AI心電圖穿戴裝置與健康雲平台服務，持續推動智慧醫療創新服務。

中華電信總經理林榮賜表示，中華電信以科技賦能健康未來，深化與臺北榮總合作，推動智慧醫療創新，結合雙方專業與科技優勢，導入AI技術提升醫療可近性與品質，為病人打造更即時、安全的照護體驗。

近年中華電信以5G網路落地智慧工廠及智慧醫療場域，林榮賜強調，中華電信以先進的網路基礎建設與通訊技術，為醫療機構提供高速穩定連線環境，同時，持續以AI前瞻科技協助醫療機構深化智慧醫療應用，共創健康永續新願景。

臺北榮民總醫院副院長李偉強表示，病人或亞健康族群在居家或長照機構更需求即時的守護。我們和中華電信共同推動智慧醫療產學聯盟，把北榮的臨床經驗和他們的5G、AI 技術結合，發展遠距醫療與智慧預警機制。希望能更早發現風險，減少再入院，讓病人和家屬都能安心。

中華電信與臺北榮總自2024年簽署合作備忘錄，攜手打造次世代醫療5G網路示範場域，並深化智慧醫療領域各項合作。目前院區行動涵蓋已全面升級，全院醫護團隊導入5G通訊服務，是智慧醫療基礎建設的重要里程碑。

此外，雙方合作導入在智慧醫療平台及應用，中華電信表示，雙方成功合作建立洗腎安全AI預判模型，有效降低病人洗腎風險，並榮獲2025未來科技獎殊榮；雙方更合作推動「智慧醫療應用於高齡照護支援系統計畫」，整合AI心電圖穿戴裝置與健康雲平台服務，實現以遠距智慧化管理，來守護榮家長者心血管健康。

中華表示，在既有合作基礎上，將共同推展「國科會智慧醫療產學聯盟計畫」，臺北榮總負責核心人工智慧模型的研發，聚焦於「基於多模態學習的心衰竭病人風險預測與診斷模組」，整合多元醫療資料以提升臨床預測準確性，並將選定多家醫院作為實地驗證場域。中華電信以科技賦能支援關鍵技術，提供自主研發的DeepFlow MLOps平台，協助AI模型全生命周期管理與彈性部署，促進醫療AI應用落地。

此外，臺北榮總「健康台灣深耕計畫」規劃成立「遠距健康中心」，該中心將在與中華電信既有合作的健康雲平台基礎上，導入先進的人工智慧、生理量測裝置，打造更完整的遠距健康照護生態系。當病人透過遠距設備量測發現生理數值異常，或由後端個案管理師主動發現異常時，系統將即時通知病人，並協助其快速掛號，打造「就醫綠色通道」，縮短就醫等待時間，為高齡化社會提供更即時、便捷且具前瞻性的健康照護解決方案，提升照護效率與醫療可近性。