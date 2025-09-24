國巨以每股229.8元收購 茂達：離合理價仍有空間
被動元件廠國巨9月11日無預警宣布，以每股229.8元公開收購電源管理晶片廠茂達28.5%股權，所需現金對價總計新台幣48.89億元。茂達今天表示，對於國巨未能進行任何事先對談，深表遺憾，且收購價距離專家意見合理價格仍有空間。
茂達今天針對國巨公開收購股份一事提出說明，茂達指出，國巨在公開收購說明書、公開收購申報書及相關公告均顯示這次收購目的是基於財務性投資目的，並預期可獲得長期穩定的投資收益，開啟與茂達對話契機，尋求建立雙方合作的基礎及機會。
茂達強調，不排斥善意能保障員工團隊權益、股東權益，甚而能協助有利於未來營運發展的投資者，但實際上國巨未能進行任何事先對談，深表遺憾。
茂達表示，據聯捷聯合會計師事務所出具專家意見合理價格介於每股244.65元至256.64元之間，認為這次收購價格每股229.8元仍有空間，建議僅供股東參考，股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣的風險。
國巨先前表示，此次公開收購案將向金管會申報並公告，公開收購期間自9月12日起至10月1日止，預定最高收購數量2127萬7245股，占茂達已發行普通股股份總數28.5%，最低收購數量373萬3000股，約占茂達已發行普通股股份總數5%，此次公開收購成就條件為收購數量達最低收購數量。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言