半導體暢旺 國科會吳誠文盼3大科學園區今年營收上看5.5兆

AI熱潮帶動台灣科學園區上半年營收達新台幣2.74兆元，創同期新高。國科會主委吳誠文今天表示，依現在訂單狀況，若無意外的話，全年3大科學園區營業額會超過5.4兆元，期盼能夠上看5.5兆元。

受惠人工智慧（AI）應用加速發展，半導體產業需求持續增加，國科會今天舉辦記者會公布2025年上半年3大科學園區合計營收為2.74兆元，年增26.74%，竹科、中科、南科均呈年增格局。

吳誠文表示，根據現在訂單狀況，沒有意外的話，3大園區合計全年營收會超過5.4兆元，希望能達到5.5兆元，科學園區是台灣經濟的大動脈，高科技產業能帶動其他產業發展，對台灣經濟、社會穩定、國家安全帶來正面價值。

吳誠文以SEMICON Taiwan 2025國際半導體展為例，他說，因為台灣科學園區廠商的實力，讓全世界必須來跟台灣合作，讓台灣成為全世界半導體產業的樞紐，也進一步促成更多國際連結，並帶動其他產業。

談及馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，吳誠文表示，國科會轄下的國家災害防救科技中心與多部會合作，長期分析災害防治相關資料，過去2個月適逢颱風季，密切關注堰塞湖狀況。

吳誠文說，國家災害防救科技中心結合學界，2個團隊使用不同模型建構預測機制，針對馬太鞍下游一些城鎮，疏散規劃早已進行，昨天是模型預估的最糟狀況，累積雨量近1000毫米，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流。

吳誠文表示，國科會長期支持研究，在有經濟實力下，靠科技方法維護國土安全，災害應變中心也和地方政府密切聯繫，希望將風險與傷害降至最低。

他強調，針對天災應變狀況，所有科學園區管理皆準備充分，無論是風災或地震，一直有萬全準備。