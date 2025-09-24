快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

半導體暢旺 國科會吳誠文盼3大科學園區今年營收上看5.5兆

中央社／ 台北24日電

AI熱潮帶動台灣科學園區上半年營收達新台幣2.74兆元，創同期新高。國科會主委吳誠文今天表示，依現在訂單狀況，若無意外的話，全年3大科學園區營業額會超過5.4兆元，期盼能夠上看5.5兆元。

受惠人工智慧（AI）應用加速發展，半導體產業需求持續增加，國科會今天舉辦記者會公布2025年上半年3大科學園區合計營收為2.74兆元，年增26.74%，竹科、中科、南科均呈年增格局。

吳誠文表示，根據現在訂單狀況，沒有意外的話，3大園區合計全年營收會超過5.4兆元，希望能達到5.5兆元，科學園區是台灣經濟的大動脈，高科技產業能帶動其他產業發展，對台灣經濟、社會穩定、國家安全帶來正面價值。

吳誠文以SEMICON Taiwan 2025國際半導體展為例，他說，因為台灣科學園區廠商的實力，讓全世界必須來跟台灣合作，讓台灣成為全世界半導體產業的樞紐，也進一步促成更多國際連結，並帶動其他產業。

談及馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，吳誠文表示，國科會轄下的國家災害防救科技中心與多部會合作，長期分析災害防治相關資料，過去2個月適逢颱風季，密切關注堰塞湖狀況。

吳誠文說，國家災害防救科技中心結合學界，2個團隊使用不同模型建構預測機制，針對馬太鞍下游一些城鎮，疏散規劃早已進行，昨天是模型預估的最糟狀況，累積雨量近1000毫米，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流。

吳誠文表示，國科會長期支持研究，在有經濟實力下，靠科技方法維護國土安全，災害應變中心也和地方政府密切聯繫，希望將風險與傷害降至最低。

他強調，針對天災應變狀況，所有科學園區管理皆準備充分，無論是風災或地震，一直有萬全準備。

半導體 營收 國科會

延伸閱讀

馬太鞍溪堰塞湖溢流 為何災情這麼嚴重？水利署長曝兩大原因

獨／花蓮堰塞湖溢流釀死傷誰之過？ 還原「垂直避難」決策過程

台英簽署MOU深化太空產業鏈結 助台灣跨足國際市場

矽光子革命啟動！迎戰AI高速傳輸時代 國科會：打造台灣AI優勢

相關新聞

市場傳聞台積電2奈米漲價50%？公司完整回應了

市場傳聞台積電（2330）2奈米報價較3奈米漲價50%，漲價幅度與議題再次成為話題，各種說法眾說紛紜，本報記者24日詢問...

國巨以每股229.8元收購 茂達：離合理價仍有空間

被動元件廠國巨9月11日無預警宣布，以每股229.8元公開收購電源管理晶片廠茂達28.5%股權，所需現金對價總計新台幣4...

Agility創辦人：台灣將是機器人重要供應鏈 出現自創都不驚訝

Agility創辦人赫斯特（Jonathan Hurst）訪台，他表示，旗下人形機器人Digit明年底將推出第5代，會具...

Agility創辦人訪台首站佳能 盼打造人形機器人聯盟

Agility創辦人赫斯特（Jonathan Hurst）訪台，首站參訪佳能，他表示，未來人形機器人產業規模龐大，盼眾多...

國巨收購案 茂達：不排斥有益之事…遺憾國巨未事先對談

茂達（6138）24日針對國巨*（2327）收購一事公告，指出不排斥對公司有益之事，惟國巨未能進行任何事先對談，深表遺憾...

Switch 2玩家必備 創見推出全新microSD Express記憶卡

記憶體品牌暨模組大廠創見今（24）日宣布推出全新microSD Express記憶卡USD710S，相容Nintendo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。