快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

揚博法說會／泰國廠配合PCB裝機如火如荼 開拓半導體材料將導入量產

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
PCB半導體設備暨耗材代理商揚博在證交所召開法說會。圖中為董座蘇勝義。記者尹慧中／攝影
PCB半導體設備暨耗材代理商揚博在證交所召開法說會。圖中為董座蘇勝義。記者尹慧中／攝影

PCB半導體設備暨耗材代理商揚博（2493）24日在證交所召開法說會，揚博指出，代理方面材料業務正加速國內及海外半導體廠的認證進程，預計今年第4季到明年第1季開始進入量產並反映在營收上。此外揚博已在泰國成立子公司，公司說泰國配合客戶如火如荼裝機，分公司對公司與客戶都是方便管道也可服務越南區域客戶。

揚博24日也說，上半年毛利率下降主要是產品銷售組合變化，代理產品毛利率較低且代理產品營收上升，另外上半年獲利不理想主要是匯兌損失影響，新台幣兌美元每升值1%將影響稅前獲利850-870萬元。

自製設備方面，揚博董事兼副總經理巫坤星指出，2025年上半年主要自製設備用途主要仍以載板及HDI、類載板佔比較高，應用市場包含、高速運算、電動車（EV）、先進駕駛輔助系統（ADAS）以及高速網絡和低軌衛星無線通信等高值化趨勢。

揚博也預告，將參展今年10月22-24日TPCA，除了展出7A專利產品與玻璃載板設備外，其中ECO熱回收系統在超過500家企業激烈競逐中，憑藉自主研發實力，一舉榮獲第23屆金鋒獎「十大傑出創新研發」大獎，對因應地球暖化節能的趨勢，協助客戶的節能減碳減廢。

面對客戶轉進東南亞設廠，揚博說，泰國成立子公司AMPOC FAR-EAST (THAILAND) CO.,LTD.，就近與客戶作密切溝通及售後服務及掌握商機。無論國際局勢如何，持續開發新技術滿足客戶需求。

揚博 PCB 法說會

延伸閱讀

歐盟、印尼簽經濟夥伴協定 南韓、泰國CEPA協商最快本周完成

遊泰國找小姐「卻來4位變性人」！英國阿伯拒付鐘點費 遭砍傷滿身血求救

泰國重申邊境立場 總理阿努廷：柬撤軍前不談判

PCB 供應鏈 利多加持

相關新聞

市場傳聞台積電2奈米漲價50%？公司完整回應了

市場傳聞台積電（2330）2奈米報價較3奈米漲價50%，漲價幅度與議題再次成為話題，各種說法眾說紛紜，本報記者24日詢問...

國巨以每股229.8元收購 茂達：離合理價仍有空間

被動元件廠國巨9月11日無預警宣布，以每股229.8元公開收購電源管理晶片廠茂達28.5%股權，所需現金對價總計新台幣4...

Agility創辦人：台灣將是機器人重要供應鏈 出現自創都不驚訝

Agility創辦人赫斯特（Jonathan Hurst）訪台，他表示，旗下人形機器人Digit明年底將推出第5代，會具...

Agility創辦人訪台首站佳能 盼打造人形機器人聯盟

Agility創辦人赫斯特（Jonathan Hurst）訪台，首站參訪佳能，他表示，未來人形機器人產業規模龐大，盼眾多...

國巨收購案 茂達：不排斥有益之事…遺憾國巨未事先對談

茂達（6138）24日針對國巨*（2327）收購一事公告，指出不排斥對公司有益之事，惟國巨未能進行任何事先對談，深表遺憾...

Switch 2玩家必備 創見推出全新microSD Express記憶卡

記憶體品牌暨模組大廠創見今（24）日宣布推出全新microSD Express記憶卡USD710S，相容Nintendo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。