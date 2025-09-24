IDC：2025台灣商用PC市場換機潮強勁 預計雙位數年成長

根據IDC最新季度追蹤報告中統計，2025年第2季度台灣PC（包含桌上型/筆記型電腦/工作站）出貨量達到59.9萬台，年對年成長7.7%。其中商用PC更是連續三季達到雙位數的成長，2025上半年度與去年同期相比上升21.8%。

IDC指出，受惠於今年第4季Windows 10將停止支援，商用市場出現強勁的換機潮，不論是企業或是政府專案的出貨量皆高於以往。反觀第2季家用市場受到美國關稅政策影響，個人消費力道趨於保守，且輝達（NVIDIA）新一代顯卡RTX50系列上市之初有缺貨現象，家用PC第2季出貨量年對年由正轉負下滑3.9%。

IDC資深市場分析師劉伊菡表示，展望2025下半年，預期商用PC換機需求仍將持帶動市場維持正成長態勢，2025整年PC出貨量年對年可望增長6.1%。其中商用PC可達到14.6%成長。