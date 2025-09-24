IDC：2025台灣商用PC市場換機潮強勁 預計雙位數年成長
根據IDC最新季度追蹤報告中統計，2025年第2季度台灣PC（包含桌上型/筆記型電腦/工作站）出貨量達到59.9萬台，年對年成長7.7%。其中商用PC更是連續三季達到雙位數的成長，2025上半年度與去年同期相比上升21.8%。
IDC指出，受惠於今年第4季Windows 10將停止支援，商用市場出現強勁的換機潮，不論是企業或是政府專案的出貨量皆高於以往。反觀第2季家用市場受到美國關稅政策影響，個人消費力道趨於保守，且輝達（NVIDIA）新一代顯卡RTX50系列上市之初有缺貨現象，家用PC第2季出貨量年對年由正轉負下滑3.9%。
IDC資深市場分析師劉伊菡表示，展望2025下半年，預期商用PC換機需求仍將持帶動市場維持正成長態勢，2025整年PC出貨量年對年可望增長6.1%。其中商用PC可達到14.6%成長。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言