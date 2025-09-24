Agility創辦人：台灣將是機器人重要供應鏈 出現自創都不驚訝

Agility創辦人赫斯特（Jonathan Hurst）訪台，他表示，旗下人形機器人Digit明年底將推出第5代，會具備全面安全功能，並完成認證，才會展開量產、規模化；許多汽車與電子產品零組件，都在台灣製造，「台灣自然會成為機器人供應鏈的重要一環」。

能率集團旗下能率亞洲、佳能等先前已共同投資Agility Robotics新台幣3億元。Agility創辦人赫斯特（Jonathan Hurst）受邀訪台，今天首站行程拜訪佳能。

赫斯特今天在媒體記者會中表示，台灣是供應鏈中非常重要的一環，許多汽車與電子產品零組件，都是在台灣製造，人形機器人也需要這些零組件，包括相機模組、感測器、處理器，當然還有電動馬達、傳動裝置等。

他接續說，這些技術其實和電動工具的零件很相似，換句話說，「並沒有什麼特別稀有、全新的東西」，但這其實是一個很好的「技術轉換」，從既有的製造技術，自然過渡到新產業。

他認為，台灣現有的製造基礎與專業知識非常重要，「台灣自然會成為機器人供應鏈的重要一環」。他甚至不會感到驚訝，若未來某一天，台灣出現一、兩家企業，能利用本地供應鏈的優勢，設計自己的機器人產品。

針對美國、中國的人形機器人發展，他表示，現在人形機器人的發展非常令人振奮，預料各廠會走不同的路線，但值得注意的是，中國要在西方市場取得信任相對困難，反而給歐美公司更多機會，但市場的勝負仍取決產品設計。

針對Digit量產計畫，他表示，不會討論具體的時間表或特定的成本目標，但工廠有能力生產最多1萬台機器人，目前正處於即將擴張的關鍵時刻，商業部署的數量還不多，大概只有幾十台，主要原因是安全性，現在對於「動態平衡的雙足機器人」並沒有任何既有的法規環境。

他預告，明年底推出第5代Digit時，將具備全面的安全功能，完成自我認證程序，並且成為建立ISO標準的起點，用來規範如何部署動態平衡的人形機器人，到時，才能開始以「數百、數千」的規模販售，並真正展開量產，那就是規模化的關鍵時刻。

市場傳言，特斯拉Optimus因關節電機過熱、靈巧手承載力不足、傳動裝置壽命短、整體續航力不佳。對此，赫斯特回應，他在創辦公司之前，是奧勒岡州立大學的教授， Agility建立在技術基礎，特別在硬體承受步行方面投入了大量的時間與精力。

他表示，希望人形機器人在「人類環境」中工作，就需要一種全新的技術，能承受地面反覆的衝擊、並且能進行柔順的互動，控制它所施加的力量，這是一門新的技術領域，10年前只有極少數人在研究。「但現在，隨著像特斯拉這樣的公司遇到問題，大家就開始重視」。

展望未來10年，他表示，人形機器人在產業中的進展應該是，一開始會在倉庫中應用，如搬運箱子、卸貨、分揀郵件與包裹，接下來進入製造領域，處理更複雜的零件，再進一步做到組裝與安裝車輛產線，再來才會進入零售與超市；隨著累積機器人在工廠中的運行時數，並收集數據，就能逐步建立認證，人類能逐漸更靠近機器人，至少要10年以上，人形機器人才有可能在家中安全應用。