工研院攜德國萊因 TÜV 公司 助產業升級高風險場域 5G 應用安全

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
「5G通訊技術於高風險區域之應用」防爆技術研討會聚焦5G基地台、天線與路由器等設備的防爆應用，並解析ATEX與IECEx等國際認證要求，助產業升級高風險場域的5G應用安全。左起為德國萊因TÜV工業服務與資訊安全經理廖君曼、三左興業營管部經理李柏毅、工研院材化所經理李昭仁、工研院材化所資深工程師鄭憶湘。工研院／提供
為推動工業安全與智慧通訊應用，在經濟部產業技術司支持下，工研院日前與國際檢測認證機構德國萊因TÜV合作，聯合舉辦「5G通訊技術於高風險區域之應用」防爆技術研討會，並同步簽署策略合作，深化雙方在危險場域的智慧化應用的發展與推動。

5G具備高效率、低延遲及多連線等特性，是智慧製造和監控的重要幫手。然而，在易燃或爆炸風險的高危場域應用時，必須符合嚴格的防爆安全規範。

研討會以石化、油氣等高風險行業為主，聚焦5G基地台、天線與路由器等設備的防爆應用，並解析ATEX與IECEx等國際認證要求，期望協助產業升級高風險場域的5G應用安全，加速危險區域智慧轉型，更能鞏固我國在國際市場的工業競爭力與工安標準。

工研院材料與化工研究所副所長賴秋助表示，工研院近年來積極推動高風險場域監測技術之升級，並承接高雄地區石化管線智慧監測工作，導入5G工業通訊設備強化即時數據傳輸與異常回報能力。為實現高速穩定的聯網監控，系統整合多形式感測器、工業閘道器與5G模組皆須符合嚴格的國際防爆標準。此次與德國萊因TÜV合作，不僅針對IECEx、ATEX等國際防爆規範進行深入討論，也導入多項符合防爆要求的設計與認證機制，降低設備失效風險，進一步提升我國石化管線的安全監控層級。

德國萊因TÜV公司工業服務與安全部廖君曼經理表示，近年國內接連發生多起工安事故，工廠內普遍設置有不同等級的防爆區域與各式防爆設備，以防範危險氣體外洩所引發的大規模傷亡或財損風險。隨著工業製程智慧化發展，愈來愈多場域開始導入5G通訊設備，以強化即時監控與聯網控制功能。然而，此類設備若應用於爆炸性氣體或粉塵環境中，亦須通過嚴格的防爆認證，過往多仰賴進口產品以確保合規。

為簡化廠商外送驗證流程並加速輸出海外，德國萊因TÜV臺灣實驗室已於2022年底取得IECEx ExTL認可，具備在地執行IECEx、ATEX及多國防爆轉證服務能力。此次研討會即聚焦相關設備於高風險區域的應用關鍵，協助產業界掌握最新防爆法規趨勢，加速5G技術安全導入，全面推升我國工業智慧化與工安水準。

工研院擘畫「2035技術策略與藍圖」，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域研發方向，其中「韌性社會」領域聚焦於面對危機時快速應變並降低損失，本研討會正是落實韌性社會理念的重要行動，藉由防災科技與工業安全的應用，推動危險場域邁向智慧化，並進一步穩固我國工業國際競爭力與工安基礎。

工研院與國際檢測認證機構德國萊因TÜV合作，聯合舉辦「5G通訊技術於高風險區域之應用」防爆技術研討會，並同步簽署策略合作，深化雙方在危險場域的智慧化應用的發展與推動。左起為德國萊因TÜV工業服務與資訊安全經理廖君曼、工研院材化所資深工程師鄭憶湘、工研院材化所經理李昭仁。工研院／提供
防爆 5G 工安

