國巨收購案 茂達：不排斥有益之事…遺憾國巨未事先對談
茂達（6138）24日針對國巨*（2327）收購一事公告，指出不排斥對公司有益之事，惟國巨未能進行任何事先對談，深表遺憾，基於公司營運正面展望，已委請會計師事務所出具專家意見，合理收購價格介於每股新台幣244.65元至新台幣256.64元間，與國巨收購的價格229.8元相比，認為收購價格偏低。
國巨先前宣布，預計以每股229.8元現金公開收購茂達最多2,127.72萬股或28.5%股權，最高總金額近48.9億元。
茂達指出，公司委請聯捷聯合會計師事務所詹定勳會計師，於9月19日出具之「茂達電子股份有限公司普通股股權價值之專家合理性意見書」，評價基準日為今年9月10日，選用市價法及市場法進行衡量計算，並考量收購溢價率調整後，本公司普通股公開收購之合理價值區間約介於每股244.65元至256.64元間。
因此，茂達認為，本次公開收購價格仍有空間。籲請本公司股東詳閱公開收購人公開收購說明書、公開收購公告及公開收購說明書中所述「參與應賣之風險」以及相關資訊，自行決定是否參與應賣。
茂達進一步說，國巨此次在公開收購說明書、公開收購申報書及相關公告均顯示，此次收購目的是基於財務性投資，預期藉由本次投資獲得長期穩定之投資收益，並開啟與被收購公司對話之契機，尋求建立雙方合作的基礎及機會。
對此，茂達強調，公司不排斥善意能保障員工團隊權益、股東權益，甚而能協助有利於未來公司營運發展的投資者，惟實際上國巨公司未能與本公司進行任何事先對談，深表遺憾。
