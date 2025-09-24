快訊

Switch 2玩家必備 創見推出全新microSD Express記憶卡

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創見因應Switch 2玩家需求，推出全新microSD Express記憶卡。圖／創見提供
記憶體品牌暨模組大廠創見今（24）日宣布推出全新microSD Express記憶卡USD710S，相容Nintendo Switch 2，專為追求極速載入與大容量遊戲收藏的玩家打造。符合SD 7.1規範，並整合PCIe Gen3 x1傳輸介面與NVMe 1.3協議，讀取與寫入速度分別高達900 MB/s與750 MB/s，帶來媲美SSD的高速效能，讓玩家暢享前所未有的次世代遊戲體驗。

創見表示，其USD710S採用最新SD 7.1規格，整合PCIe Gen3 x1傳輸介面與NVMe 1.3協議，讀寫速度分別高達900 MB/s 與750 MB/s，且相容Nintendo Switch 2能大幅縮短遊戲載入、系統開機與場景切換時間，讓玩家快速進入遊戲世界，不再等待。無論是3A大作、開放世界遊戲，或是DLC擴充包，都能流暢運行，提供穩定的沉浸式娛樂體驗。同時支援多款AR/VR裝置與行動遊戲主機，且向下相容UHS-I設備，讓玩家能在不同平台間自由切換，盡享快速、穩定且沉浸的娛樂體驗。

創見USD710S最高支援512GB容量，可同時存放多款大型遊戲與DLC擴充包，玩家能輕鬆攜帶完整遊戲庫，隨時暢玩Switch 2。此外，玩家還可以將遊戲過程完整錄製並直接儲存在卡片中，隨時重溫經典時刻或分享戰績。記憶卡支援V30速度等級與4K/8K高畫質錄影，亦適用於空拍機及運動相機，讓玩家與創作者在娛樂與影像創作上都能自由發揮。

創見免費提供RecoveRx資料復原軟體，只需幾個簡單步驟，即可輕鬆找回誤刪的數位檔案，涵蓋相片、文件、音樂、影片等多種格式，讓珍貴回憶與重要資料安心重現，並維持儲存裝置的最佳效能。

創見USD710S提供5年有限保固服務，具備耐高低溫、防潮、防震、防磁、防靜電與抗X光設計，無論室內外、炎熱酷寒或旅行途中，皆能確保遊戲與資料安全無虞，全方位防護設計，產品通過嚴格的測試與驗證，堅持專業穩定的品質，台灣製造，值得信賴。

創見 Switch 記憶卡

