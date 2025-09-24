Agility創辦人訪台首站佳能 盼打造人形機器人聯盟

Agility創辦人赫斯特（Jonathan Hurst）訪台，首站參訪佳能，他表示，未來人形機器人產業規模龐大，盼眾多在機器人不同領域、有專業知識的合作者組成聯盟。佳能表示，公司在機器視覺領域，已有眾多AI影像訓練資料，及多光軸光學校準強項。

能率集團旗下能率亞洲、佳能等先前共同投資美國人型機器人公司Agility Robotics新台幣3億元。Agility創辦人赫斯特受邀訪台，今天首站行程就安排拜訪佳能，雙方有望合作開發量產機器人視覺模組。

赫斯特今天在佳能召開媒體見面會，對於為什麼佳能和能率入股，未來合作目標與方向為何，他表示，Agility真正需要的策略投資者不僅是投資資金，投資者也希望參與其中，開發應用程序，並幫助建立這些感測器和動作部件的零件模組供應鏈。

他說明，對Agility來說，建立一個由眾多合作者組成的聯盟至關重要，這些合作者在機器人設計的各個技術領域都擁有專業知識，認為這就是佳能成為合作對象的原因。

他接續說，很多人意識到人形機器人產業的發展規模，將超越汽車產業，進而超越所有類型的產業，而供應給汽車的零件、小型執行器模組、攝影機模組技術都適用機器人，但必須針對特定的專案和特定的外形尺寸進行設計和製造。

赫斯特表示，若要讓一台平衡的動態穩定機器人真正安全，它必須能夠辨識「人」，而目前沒有任何自動化系統能做到這一點，它們只能偵測「障礙物」。然而，Agility開發的機器人Digit必須接觸很多東西，它要能搬運箱子，同時不能碰觸人。

他強調，Digit必須能分辨「真人」和「真人雕像」的差異，Agility在機器人上安裝完整的感測器陣列，透過AI方法，可以經過認證的辨識人類，這代表當有人接近時，它會停止動作，甚至坐到地上，以避免跌倒壓到人的腳、撞到人的腿，或在關節移動時夾傷手。

對於輝達（NVIDIA）投資入股Agility，赫斯特表示，輝達非常聰明，他們看好人形機器人市場的未來發展空間和規模，創辦人黃仁勳尤其重要，「他在淘金熱中賣鏟子，也想賣所有製造這些機器人的公司所使用的工具」，與輝達密切合作，告訴他們Agility需要什麼非常重要。

針對布局機器視覺的核心能力，佳能董事長特助林書漢指出，在光學相機模組領域已深耕30年，和客戶合作非常多案子，獲取眾多AI影像訓練資料，這是競爭優勢，另一強項則是佳能的多光軸光學校準，也導入AI影像的協助辨識，可以提供更清楚的影像。

林書漢表示，「要做一道菜，給同樣的材料，不同師傅端出來的菜餚，味道會很不一樣」，佳能在光學校準部分，和其他業者競爭者不同的是，其他業者為快速大量生產，會買市面上的光學校準機台，佳能會客製化機台，導入光學影像上的辨識，可能會在邊緣端就做好，再傳到機器人或無人機，這是近幾年累積的成果。