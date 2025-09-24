AI 巨頭掀起合作風暴 統一全球新科技基金軟硬體雙打出擊

美國聯準會降息1碼後，持續釋出年內可能再次降息的政策訊號，為股市注入動能。此外，科技巨頭輝達（NVIDIA）陸續宣布與英特爾、OpenAI合作，進一步推升科技股走揚。目前科技巨擘正從過往單打獨鬥模式轉向策略聯盟發展，科技股後市可期。據晨星統計至8月31日數據，統一全球新科技基金短中長期累積報酬率均位列同類型基金前段班，投資人可以透過一檔基金掌握全球科技成長契機。

根據晨星統計至8月31日數據，統一全球新科技基金在短、中、長期的累積報酬率均高於同類型基金。近一年、兩年、三年累積報酬率分別為29.02%、75.85%及108.73%，均位列同類型基金前段班；長期表現也同樣亮眼，近五年累積報酬率高達111.68%，居同類型基金冠軍寶座。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，全球股市正式進入降息周期，在獲利預估上修和系統風險無顯著攀升的環境下，股市將呈現震盪走揚格局。基本面方面，市場預期今年還有降息空間，勞動市場保持穩健且失業率未見大幅上升，經濟硬著陸風險明顯下降，整體經濟展現軟著陸態勢。隨著通膨壓力高峰已過，再加上近期中小型股上漲幅度超過大型股，科技與AI領域持續展現強勁成長動能，科技股後市不淡。

郭智偉指出，科技與AI市場已步入全新發展階段。在美國五年5,000億美元AI投資計畫的強力推動下，AI需求正逐步轉向ASIC晶片與主權AI應用驅動。OpenAI積極推展全球合作布局，整合多國資源優勢，帶動沙烏地阿拉伯、英國等地區大舉投入AI建設，長期而言AI供應鏈發展前景可期。布局上，看好AI ASIC晶片、光通訊技術與AI軟體應用等領域，除了AI龍頭股部位外，也將適度增持評價相對低檔的中小型AI概念股，充分掌握科技產業成長契機。