十一長假將至 TrendForce：LCD 電視面板大廠計畫調降稼動率穩維運

根據TrendForce最新調查，伴隨LCD電視面板需求將於2025年第4季趨緩，BOE、CSOT、HKC等面板大廠皆計畫於中國大陸十一長假時，針對電視面板的主力生產據點執行休假。按照目前TrendForce LCD電視面板產線稼動率模型估算，10月的稼動率將較廠商8月規劃的版本減少6個百分點，降至79%。
TrendForce表示，從供給面來看，休假策略不僅有助LCD電視面板廠維持10月底以前的低水位庫存，同時，選擇在十一長假進行生產調節，得以順勢降低相關營運成本。
觀察面板廠動態，由於BOE、CSOT及Sharp皆計劃在長假時，針對自家10.5代產線執行為期5至7的休假，TrendForce預估，10月10.5代電視面板生產稼動率水位將落在74%左右；8.6代主力面板廠HKC針對其主要電視生產線，如重慶H1、滁州H2及長沙H5廠預期將實施5天假期，京東方也計畫針對其成都B19放假5天，預估8.6代電視面板產線稼動率水位約落於77.5%；至於8.5代線，目前計劃休假的廠區為CSOT T1及T2廠區，預估放假天數為5天，稼動率水位則較前一版預估減少4個百分點，降至81.3%。
以需求面來看，10月需求在雙11備貨動能下，仍有一定支撐，倘若以電視面板需求量來計算，10月需求量較9月有4.8%的月減幅度，因此面板廠選擇在10月進行控產。除了管控成本外，對於舒緩電視市場潛在的供需壓力將有一定的效果，且有助於10月份電視面板報價維持穩定趨勢。
