市場傳聞台積電2奈米漲價50%？公司完整回應了

市場傳聞台積電（2330）2奈米報價較3奈米漲價50%，漲價幅度與議題再次成為話題，各種說法眾說紛紜，本報記者24日詢問台積電官方，並取得官方完整回應。

台積電完整回應如下：

「台積公司不評論價格問題。

台積公司的定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，我們會持續與客戶緊密合作以提供價值。」