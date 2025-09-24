芯片到算力 中國大陸 AI 產業正站上風口浪尖

永豐中國科技50大ETF（00887）研究團隊表示，在這波國產算力崛起的浪潮中，寒武紀脫穎而出，成為中國大陸智能芯片領域的代表性企業。公司累積超過1,500項專利，自主研發多代處理器架構，技術實力居於領先地位。其芯片產品廣泛應用於聊天AI、圖像生成、語音識別及推薦系統，全面支撐AI核心運算需求。隨著國產替代進程加速，寒武紀已能支援最新AI大模型，展現本土技術快速落地的實力。

00887聚焦中國大陸科技產業，涵蓋AI、半導體、雲端運算等前沿領域，完整掌握大陸科技崛起脈動。研究團隊指出，近期大陸科技股受惠於政策支持與產業需求爆發，資金流入明顯增加，高效能運算需求推升板塊估值重估，而00887正具備高度受惠潛力。

AI應用場景正從消費端快速延伸至產業端，無論智慧製造、醫療應用或金融服務，都展現爆發式成長潛力。在這場產業革命中，算力需求勢必水漲船高，而寒武紀作為AI基礎設施的核心供應商，未來成長空間值得期待。透過永豐中國科技50大ETF，投資人不僅能參與大陸AI發展紅利，更能以ETF分散風險、掌握長線增值機會。

00887不僅聚焦具競爭力的科技龍頭，更兼具分散投資的優勢，成為布局中國大陸科技未來的理想選擇。在AI革命驅動下，新興市場成長題材持續受到矚目，而大陸AI產業正站上風口浪尖，大陸科技產業正迎來黃金發展期。投資人可善用永豐中國科技50大ETF，鎖定結構性成長機會，把握這波算力與AI紅利，共享未來產業升級帶來的長線潛能。