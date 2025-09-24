快訊

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

芯片到算力 中國大陸 AI 產業正站上風口浪尖

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐中國科技50大ETF（00887）研究團隊表示，在這波國產算力崛起的浪潮中，寒武紀脫穎而出，成為中國大陸智能芯片領域的代表性企業。公司累積超過1,500項專利，自主研發多代處理器架構，技術實力居於領先地位。其芯片產品廣泛應用於聊天AI、圖像生成、語音識別及推薦系統，全面支撐AI核心運算需求。隨著國產替代進程加速，寒武紀已能支援最新AI大模型，展現本土技術快速落地的實力。

00887聚焦中國大陸科技產業，涵蓋AI、半導體、雲端運算等前沿領域，完整掌握大陸科技崛起脈動。研究團隊指出，近期大陸科技股受惠於政策支持與產業需求爆發，資金流入明顯增加，高效能運算需求推升板塊估值重估，而00887正具備高度受惠潛力。

AI應用場景正從消費端快速延伸至產業端，無論智慧製造、醫療應用或金融服務，都展現爆發式成長潛力。在這場產業革命中，算力需求勢必水漲船高，而寒武紀作為AI基礎設施的核心供應商，未來成長空間值得期待。透過永豐中國科技50大ETF，投資人不僅能參與大陸AI發展紅利，更能以ETF分散風險、掌握長線增值機會。

00887不僅聚焦具競爭力的科技龍頭，更兼具分散投資的優勢，成為布局中國大陸科技未來的理想選擇。在AI革命驅動下，新興市場成長題材持續受到矚目，而大陸AI產業正站上風口浪尖，大陸科技產業正迎來黃金發展期。投資人可善用永豐中國科技50大ETF，鎖定結構性成長機會，把握這波算力與AI紅利，共享未來產業升級帶來的長線潛能。

AI ETF

延伸閱讀

消除與美國爭議！大陸將不再尋求WTO新的開發中國家待遇

新型工業化 陸助台資參與

玉猴獎「十大最具商業價值文旅IP」 三星堆．榮耀覺醒3度獲獎

大陸國產GPU…風華3號亮劍

相關新聞

南科上半年營收突破兆元大關 達1.38兆元創新高、年增48.78%

在全球AI熱潮蓬勃發展的帶動下，南科上半年營運表現卓越，營收突破兆元大關，營業額達 1.38兆元，創同期新高，較2024...

第4季 DRAM 價格續漲 Server 需求發酵、舊製程產品漲幅較大

根據TrendForce最新調查，由於三大DRAM原廠持續優先分配先進製程產能給高階server DRAM和HBM，排擠...

市場傳聞台積電2奈米漲價50%？公司完整回應了

市場傳聞台積電（2330）2奈米報價較3奈米漲價50%，漲價幅度與議題再次成為話題，各種說法眾說紛紜，本報記者24日詢問...

受惠AI應用中科上半年貿易總額創新高 下半年仍穩健提升

受惠AI相關應用持續增加，中科園區今年上半年營業額5335.64億元，較去年同期成長8.14%，為歷年同期次高。且今年上...

美光財報強！HBM4E 確認與台積電深化合作 業界這樣看

記憶體大廠美光釋出財報強勁且展望優於預期，其中備受外界關注的HBM4E確認與台積電（2330）深化合作，業界指出，從各大...

全球智慧型手機售價逐年上升 平均售價將於2029年達到412美元

全球研調機構Counterpoint Research發布報告，全球智慧型手機平均售價預計將由2025年的370美元穩步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。