快訊

花蓮堰塞湖溢流 失聯者增至「152人」！中央成立前進協調所

花蓮堰塞湖溢流…他喊「抓緊我」媽卻鬆開手 兒哽咽：不想讓我一起淹死

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

中國大陸十一長假將至 電視面板大廠計畫調降稼動率

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，伴隨LCD電視面板需求將於2025年第4季趨緩，BOE、CSOT、HKC等面板大廠皆計畫於中國大陸十一長假時，針對電視面板的主力生產據點執行休假。按照目前TrendForce LCD電視面板產線稼動率模型估算，十月的稼動率將較廠商八月規劃的版本減少六個百分點，降至79%。

TrendForce表示，從供給面來看，休假策略不僅有助LCD電視面板廠維持10月底以前的低水位庫存，同時，選擇在十一長假進行生產調節，得以順勢降低相關營運成本。

觀察面板廠動態，由於BOE、CSOT及Sharp皆計劃在長假時，針對自家10.5代產線執行為期五至七天的休假，TrendForce預估，十月10.5代電視面板生產稼動率水位將落在74%左右；而8.6代主力面板廠HKC針對其主要電視生產線，如重慶H1、滁州H2及長沙H5廠預期將實施五天假期，京東方也計畫針對其成都B19放假五天，預估8.6代電視面板產線稼動率水位約落於77.5%；至於8.5代線，目前計劃休假的廠區為CSOT T1及T2廠區，預估放假天數為五天，稼動率水位則較前一版預估減少四個百分點，降至81.3%。

以需求面來看，10月需求在雙11備貨動能下，仍有一定支撐，倘若以電視面板需求量來計算，10月需求量較9月有4.8%的月減幅度，因此面板廠選擇在10月進行控產。除了管控成本外，對於舒緩電視市場潛在的供需壓力將有一定的效果，且有助於10月份電視面板報價維持穩定趨勢。

電視面板

延伸閱讀

能耗革命…美國擴建電網勢在必行 重電四雄大利多

面板類股 氣氛轉趨樂觀

大陸面板廠穩價 TCL華星、京東方等放假減產

美律、大立光 四檔搶鏡

相關新聞

南科上半年營收突破兆元大關 達1.38兆元創新高、年增48.78%

在全球AI熱潮蓬勃發展的帶動下，南科上半年營運表現卓越，營收突破兆元大關，營業額達 1.38兆元，創同期新高，較2024...

第4季 DRAM 價格續漲 Server 需求發酵、舊製程產品漲幅較大

根據TrendForce最新調查，由於三大DRAM原廠持續優先分配先進製程產能給高階server DRAM和HBM，排擠...

市場傳聞台積電2奈米漲價50%？公司完整回應了

市場傳聞台積電（2330）2奈米報價較3奈米漲價50%，漲價幅度與議題再次成為話題，各種說法眾說紛紜，本報記者24日詢問...

受惠AI應用中科上半年貿易總額創新高 下半年仍穩健提升

受惠AI相關應用持續增加，中科園區今年上半年營業額5335.64億元，較去年同期成長8.14%，為歷年同期次高。且今年上...

美光財報強！HBM4E 確認與台積電深化合作 業界這樣看

記憶體大廠美光釋出財報強勁且展望優於預期，其中備受外界關注的HBM4E確認與台積電（2330）深化合作，業界指出，從各大...

全球智慧型手機售價逐年上升 平均售價將於2029年達到412美元

全球研調機構Counterpoint Research發布報告，全球智慧型手機平均售價預計將由2025年的370美元穩步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。