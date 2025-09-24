南科上半年營收突破兆元大關 達1.38兆元創新高、年增48.78%

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
國科會今日公布科學園區上半年營運表現，由左至右為:國科會產學園區處處長林德生、國科會南科管理局局長鄭秀絨、國科會副主委蘇振綱、國科會主委吳誠文、國科會竹科管理局局長胡世民、國科會中科管理局局長許茂新。照片／南科提供
在全球AI熱潮蓬勃發展的帶動下，南科上半年營運表現卓越，營收突破兆元大關，營業額達 1.38兆元，創同期新高，較2024同期大幅成長 48.78%。儘管當前國際經貿情勢複雜，南科的強勁成長動能不僅為臺灣高科技產業樹立了新的里程碑，更彰顯其在全球供應鏈中的核心地位與韌性。

2025上半年，南科核心產業表現亮眼。積體電路產業因高效能運算(HPC)與人工智慧(AI)應用的強勁需求，不僅先進製程營收表現突出，成熟製程穩步回溫，營業額達1.2兆元，較2024同期成長56.42%；光電產業在關稅政策拉動面板需求與雲端中心帶動不斷電系統銷售的雙重加持下，營業額達956.93億元，較2024同期成長8.20%

電腦及周邊產業受惠於關稅政策與AI伺服器需求激增，營業額達271.55億元，較2024同期成長27.83%；精密機械產業受惠全球半導體與AI應用的熱絡需求，帶動精密設備產業及精密元組件營收顯著成長，營業額達399.27億元，較2024同期成長53.63%；生物技術產業隨著醫療器材產業逐步開拓國際市場，營業額達70.31億元，較2024同期成長7.39%。

南科2025上半年新引進5家廠商，投資額29.03億元，新投資廠商涵蓋精密機械、電腦周邊及生物技術等產業，包括生產先進封裝用載板的佰鼎科技、半導體與光電製程設備並提供技術服務的佳能半導體設備、原子層沉積設備與真空鍍膜系統的原子精製、骨填補材的高材生醫及外泌體與幹細胞的信天翁等。

另凱舟濾材於2025年1月21日橋科總部動土，台積電於 2025年 3 月31日在楠梓園區舉辦2奈米擴產暨上樑典禮，新特系統於2025年6月26日舉行橋科一期廠辦上樑典禮，國科會於2025年5月19日攜手屏東縣政府及半導體供應鏈廠商舉辦「屏科矽世代，鏈動大南方」啟動典禮，共同見證半導體供應鏈正式進駐屏東。

除前述營運亮點外，嘉義到屏東等新設園區開發計畫如期如質進行；此外，臺南園區污水下水道系統榮獲環境部主辦之2025年第二屆「淨水永續獎」肯定，展現南科於推動節能、水資源再利用等具體成效，逐步落實「精緻多元、優生活、節能永續」之策略目標。

展望2025下半年，雖有國際經貿情勢不穩定因素，但全球AI浪潮持續湧現，對高階晶片需求若渴，南科所擁有的半導體產業鏈仍能持續帶動積體電路、電腦及資通訊產業相關周邊發展，加速AI產業創新應用，持續整備產業用地，以鞏固高科技產業競爭優勢，並協助產業根留臺灣，完善半導體S廊帶，實現「人工智慧島」之政策願景。

