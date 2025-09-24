AI 與數位治理驅動轉型 勤業眾信發布《2025 政府趨勢報告》

勤業眾信聯合會計師事務所24日發布《2025 政府趨勢報告》並點出當前各國政府正面臨關稅與地緣政治動盪，科技創新與氣候變遷等多重因素交織；與此同時，財政負擔、基礎設施老化等挑戰也使治理局勢更為複雜。目前全球經濟版圖與社會結構持續重塑，各國政府在推動轉型與創新過程中的前瞻思維裡，最重要的即在於「善用AI 」以強化政策的執行力，勤業眾信提出「數位治理、AI應用、基礎建設、能源轉型」是強化公部門治理的核心驅動力，有助於提升政府韌性與競爭力。

勤業眾信政府與公共事務負責人陳威棋資深執行副總經理表示，台灣身為半導體產品出口關鍵地區之一，穩健的政府治理與公共服務執行力是核心關鍵。為呼應國際趨勢並落地台灣發展，台灣積極透過科技創新與能源轉型推動產業升級，繼而推出「AI 新十大建設」布局範圍涵蓋智慧應用、矽光子、量子科技與機器人等領域，並強化雲端資料中心與超級電腦等基礎設施，展現台灣參與全球 AI 賽局的決心。

舉例來說，智慧城市計畫已從單一領域數位化邁向跨系統整合，涵蓋交通、能源、醫療與環境監測等基礎建設，並結合 IoT、邊緣運算與 AI 分析，以提升城市治理效率與市民福祉。能源轉型方面，除加速推動多元再生能源發展，亦同步建設智慧電網、更新老舊電力基礎設施，以確保再生能源佔比提升後的電力穩定性。建議秉持落實「跨部門協作、AI深化應用、韌性治理」三大思維，為穩健的政策推動和長期競爭力奠定基礎，進一步兼顧產業經濟成長、國家安全、能源永續與社會福利，進一步強化台灣在全球競爭中的關鍵價值，並實現新一波成長動能。

《2025 政府趨勢報告》關鍵四趨勢，關鍵趨勢一，財政壓力升高，數位創新與需求管理助力政府治理。隨著全球財政壓力攀升，各國政府正加速施政模式轉型，如何將壓力轉化為改革推力更顯關鍵。報告指出，2024年全球政府債務突破95.3兆美元，財政壓力波及全球各地；同時，長年存在的結構性問題等挑戰導致各國政府成本控管面臨困境，報告彙整多國案例後提出建議，認為各國政府應運用AI、數位科技與共享服務等策略優化資源配置與降低成本。透過需求管理，減輕社會福利與醫療支出壓力，並輔以數據驅動的反詐技術降低詐騙風險，提升治理效能。

關鍵趨勢二：實現AI政府，同時達到成本與效益平衡。各國政府逐漸認知到AI的轉型潛力，但要實現其價值仍需克服人才培育與風險管理等挑戰。根據報告調查顯示，僅有1%的政府領導者認為超過60%的員工能接觸生成式AI，此數據顯示比例遠低於私人企業，原因在於風險疑慮。各國政府可以採取適當的權限管理策略，讓AI成為賦能政府人才的日常工作利器，同時轉變人才運用AI的思維與組織流程，持續強化風險控管並確保治理與持續創新，兼顧安全同時達到成長需求，使AI規模化應用。

關鍵趨勢三：前瞻技術引領協作，提升基礎設施韌性。基礎設施專案常因複雜工程、利害關係人及資源限制，而出現成本超支與延誤。而天然災害也是導致基礎設施延後的原因之一，2023年極端氣候導致全球基礎設施損失超過七千億美元。為因應新興技術與長期存在的挑戰，推動能滿足未來應對氣候、成本、資安、人才短缺等挑戰需求的基礎建設，預估全球基礎建設投資資金缺口至2030年將達15兆美元。此外，各國政府正推動數位孿生、AI 分析與韌性設計，以提升基礎設施專案的風險應對能力，並透過簡化核准流程及強化跨部門協調，確保重大基礎設施建設能穩健且高效推進。

關鍵趨勢四：多元投資與系統現代化驅動能源轉型。目前全球各國正面臨電力需求攀升、電網基礎設施脆弱、資金缺口龐大及極端氣候衝擊等挑戰，快速地轉型以因應新興能源發展成為關鍵趨勢。據勤業眾信報告統計，2024年全球能源投資突破三兆美元，但仍難以滿足激增的需求。建議各國政府積極推動電網現代化、儲能與微電網部署，並透過政策創新與市場改革提升韌性。