安森美收購奧拉半導體Vcore電源技術 強化在AI數據中心領域領先地位
美國晶片大廠安森美（onsemi）宣布已與奧拉半導體（Aura Semiconductor）達成協議，收購其Vcore電源技術及相關智慧財產權（IP）許可。 此項戰略交易將增強安森美的電源管理產品群組與路線圖，加速實現公司在人工智慧（AI）數據中心應用中，覆蓋從電網到核心的完整電源系統的願景。
安森美智慧感知及類比與混合信號事業部總裁Sudhir Gopalswamy表示，此次收購彰顯了安森美致力於透過提供全方位差異化的智慧電源解決方案，滿足未來AI數據中心的能源與效率需求。他強調，將這些技術整合到我們更廣泛的電源管理產品群組中，將使安森美能夠提供具備更高功率密度、能效和散熱性能的解決方案， 並提升單機架的算力。
安森美在矽及碳化矽（SiC）技術領域擁有數十年的創新經驗，為固態變壓器、電源、800 VDC配電以及核心供電等應用提供領先業界的解決方案。 透過整合這些技術，安森美將成為少數幾家能夠以可擴展、實用的設計，滿足現代AI基礎設施嚴苛電力需求的公司之一。
安森美預計，此次交易在完成後的首個會計年度對其按美國通用會計準則（GAAP）和非GAAP計算的每股收益影響甚微，此後將有所增加。 該交易預計將於2025年第四季完成，但需滿足慣例成交條件。安森美強調， 上述對協定及收購的描述並非詳盡無遺，具體內容以安森美向美國證券交易委員會提交的8-K報表中披露的相關資訊為準。
