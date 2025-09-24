受惠AI應用中科上半年貿易總額創新高 下半年仍穩健提升

受惠AI相關應用持續增加，中科園區今年上半年營業額5335.64億元，較去年同期成長8.14%，為歷年同期次高。且今年上半年貿易總額達6267.44億元，為歷年最高，較去年同期增加815.08億元，成長14.95%。另外，就業人數達5萬9275人創歷年新高，較去年同期增加5328人，成長9.87%。

展望下半年，雖國際關稅政策變化仍為產業主要挑戰，將影響出口訂單與企業布局，但是，隨著AI應用持續深化、高效能運算與智慧終端需求強勁，仍將持續帶動積體電路、電腦周邊及生技等產業營收穩健提升，而科技大廠持續布局先進製程，提升整體產業鏈的競爭力，及中科持續輔導廠商進駐建廠營運下，預估全年度營業額將穩定成長。

攸關台積電設廠的台中園區擴建2期計畫，中科管理局說，6月已完成所有土地取得作業，並交予半導體廠規畫建廠，公共工程亦同步動工，未來將帶進4500個就業機會，創造年產值4857億元。

中科管理局說，就園區產業分析，六大產業全面成長，其中積體電路受惠於AI應用及高頻寬記憶體需求強勁，營業額成長8.53%；光電產業在AI新產品需求推動及關稅提前拉貨因素下產值增加，惟受淡季效應影響，致營業額僅微幅成長0.74%。

精密機械產業因半導體擴廠帶動設備需求，營業額成長3.61%；電腦及周邊產業受惠指紋模組與高階材料需求強勁，營業額大幅成長39.83%；生技產業因新藥行銷策略優化與全球市占率提升，營業額大幅揚升46.05%。

中科說，積極招商下，上半年引進高科技廠商6家，包含積體電路1家、精密機械2家、生物科技1家、其他科學事業1家及園區事業1家；投資總金額15.05億元，再加計增資案23.6億元，合計投增資總額達38.65億元。