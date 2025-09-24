AI 應用推動產值增加 中科上半年營業額5,335.64億元、成長8.14%

受惠AI相關應用持續增加，中科園區上半年營業額5,335.64億元，較2024年同期成長8.14%，為歷年同期次高。2025年上半年貿易總額達6,267.44億元，為歷年最高，較2024年同期增加815.08億元，成長14.95%。另就業人數達59,275人創歷年新高，較2024年同期增加5,328人，成長9.87%。

就園區主要產業分析，六大產業全面成長，其中積體電路受惠於AI應用及高頻寬記憶體需求強勁，營業額成長8.53%；光電產業在AI新產品需求推動及關稅提前拉貨因素下產值增加，惟受淡季效應影響，致營業額僅微幅成長0.74%；精密機械產業因半導體擴廠帶動設備需求，營業額成長3.61%；電腦及周邊產業受惠指紋模組與高階材料需求強勁，營業額大幅成長39.83%；生技產業因新藥行銷策略優化與全球市占率提升，營業額大幅揚升46.05%。

中科持續積極招商，並以多元產業布局促進園區永續發展，上半年引進高科技廠商6家，包含積體電路1家、精密機械2家、生物科技1家、其他科學事業1家及園區事業1家；投資總金額15.05億元，再加計增資案23.6億元，合計投增資總額達38.65億元，截至2025年上半年，已引進243家國內外高科技廠商(包含44家外商)，計畫投資額逾2.43兆元。

引進亮點廠商包括睿德系統有司、峰群國際科技公司中科分公司、旭德綠色複合材料科技公司、大氣電漿公司、先進材公司中科分公司。

配合科學園區均衡發展政策方向、半導體先進製程技術及前瞻產業布局等，持續推動臺中園區擴建2期計畫，今年6月已完成所有土地取得作業，交予半導體廠規劃建廠，公共工程亦同步動工，未來將帶進4,500個就業機會，創造年產值4,857億元。

另在永續綠色園區方面，全台首座第三代太陽能示範場域「鈣鈦礦零碳建築」6月20日在中科台中園區正式啟用，引領綠能創新技術及整合智能應用；積極推動台中園區污水處理廠改建工程，除改建後整廠處理容量由14.5萬CMD提升到16.3萬CMD，因同時採用薄膜生物反應器(MBR)技術，處理後放流水質可望達到再生水等級，有助推動水資源循環再利用；在二林園區規劃循環經濟、綠能科技的主題產業專區，中科持續朝向永續、低碳、節能邁進。

展望2025年下半年，雖國際關稅政策變化仍為產業主要挑戰，將影響出口訂單與企業布局，然隨AI應用持續深化、高效能運算與智慧終端需求強勁，仍將持續帶動積體電路、電腦周邊及生技等產業營收穩健提升，而科技大廠持續布局先進製程，提升整體產業鏈的競爭力，及中科持續輔導廠商進駐建廠營運下，預估全年度營業額將穩定成長。