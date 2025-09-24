快訊

台鹽綠能前董座陳啓昱600萬交保...人提到法院 南檢立即提抗告

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

104人力銀行導入 AI 智慧服務 「AI 推薦工作」面試機率提升3.2倍

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

為突破傳統招募困境，104人力銀行導入AI智慧服務，包括履歷掃描、AI推薦工作與職務內容生成等功能，讓求職者與企業能更精準媒合透過導入AI技術。智慧媒合工作的比率從2023年的24.79%上升至2025年的39.2%，實際使用AI創新服務的人數占比也從2023年的56.5%提升至2025年的85.2%，推動招募流程進入智慧化新時代。

全球數位轉型浪潮推動下，AI不僅是產業發展關鍵字，更將成為改變求職與求才的關鍵力量。根據104人力銀行數據顯示，8月整體AI相關工作機會11萬個，產業分布以電子資訊/軟體/半導體業占整體48%為主要，其次則為一般製造業13%、批發/零售/傳直銷業10%。職務以軟體/工程類人員20%為主，除了關鍵研發人才之外，也越來越往「應用」端靠近。

從薪資來看，AI相關職缺的年薪中位數為80萬元，明顯高於非AI職缺66萬元，重點高薪職務則包含AI工程師114萬元、資料科學家112萬元、演算法開發工程師110萬元，有高達48.7%的AI職缺薪資標示為「面議」，顯示市場對AI人才的薪資彈性空間更大，遠高於非AI職缺的17%。履歷自述具備AI專業技能的求職者，企業主動邀約次數提升1.5倍，快速拉開與其他求職競爭者的關鍵差距。

傳統招募流程中，求職者與徵才企業各自有痛點難解，104人力銀行導入以AI技術為核心的嶄新服務，提供全方位智慧解決方案，開發「AI推薦工作」服務，推測企業與求職者需求偏好、精準媒合。重要功能包括AI履歷掃描，求職者只需一鍵上傳自身客製化履歷表PDF檔案，系統便可自動轉換成符合104格式的標準履歷，對求職者而言能減少73%履歷製作時間，也讓企業透過習慣的常用格式，快速掌握履歷亮點，近3個月內已有萬名求職者搶先使用。

AI推薦工作是透過AI演算法，根據求職者的履歷、行為與個人偏好等資料，主動推薦符合條件的職缺，以提升求職效率與媒合成功率，根據實際成效，求職者應徵AI推薦的職缺獲得企業邀約面試的機會，是自行查詢工作的3.2倍。

另外，AI可以生成職務內容，徵才企業於撰寫職缺內容時總是勞心勞神，AI生成職務內容功能導入生成式AI並由104研發單位加工訓練，企業只需輸入職務名稱，系統便能一鍵生成專業且具吸引力的職務說明，每個職類更提供10個說明範例供選擇，大幅節省人資撰寫文案的時間，顯著提升職缺曝光度，已累積近三成企業使用。

AI 求職

延伸閱讀

面試當天就錄取！眾人憂「屎缺」勸別去 人資曝背後原因

履歷放AI大頭照更好？露破綻恐被6成主管扣分 修圖別踩4地雷

面試被讚「很棒、很優秀」還給建議 最終卻沒錄取...網揭殘酷真相

資訊對等的求職神器 新鮮人不再盲面試

相關新聞

受惠AI應用中科上半年貿易總額創新高 下半年仍穩健提升

受惠AI相關應用持續增加，中科園區今年上半年營業額5335.64億元，較去年同期成長8.14%，為歷年同期次高。且今年上...

護國群山加持 竹科上半年營收0.82兆元 歷史次高

受惠於AI產業蓬勃發展，輔以園區創新生態聚落綜效賦能，帶動竹科半導體完整供應鏈及國際合作商機持續提升。2025年上半年營...

美光財報強！HBM4E 確認與台積電深化合作 業界這樣看

記憶體大廠美光釋出財報強勁且展望優於預期，其中備受外界關注的HBM4E確認與台積電（2330）深化合作，業界指出，從各大...

全球智慧型手機售價逐年上升 平均售價將於2029年達到412美元

全球研調機構Counterpoint Research發布報告，全球智慧型手機平均售價預計將由2025年的370美元穩步...

台管制晶片出口南非 媒體指「靠攏中國過度施壓」導致

台灣經濟部23日公告，輸往南非的積體電路、晶片、記憶體等47項貨品，11月下旬開始應先經由經濟部核准。此宣布動作立即在南...

2025高通峰會：高通揭示AI 時代全新運算藍圖

高通於夏威夷舉行高通峰會（Snapdragon Summit）盛大開幕 ，今年也是第十年舉辦。高通執行長艾蒙（ Cris...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。