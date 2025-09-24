104人力銀行導入 AI 智慧服務 「AI 推薦工作」面試機率提升3.2倍

為突破傳統招募困境，104人力銀行導入AI智慧服務，包括履歷掃描、AI推薦工作與職務內容生成等功能，讓求職者與企業能更精準媒合透過導入AI技術。智慧媒合工作的比率從2023年的24.79%上升至2025年的39.2%，實際使用AI創新服務的人數占比也從2023年的56.5%提升至2025年的85.2%，推動招募流程進入智慧化新時代。

全球數位轉型浪潮推動下，AI不僅是產業發展關鍵字，更將成為改變求職與求才的關鍵力量。根據104人力銀行數據顯示，8月整體AI相關工作機會11萬個，產業分布以電子資訊/軟體/半導體業占整體48%為主要，其次則為一般製造業13%、批發/零售/傳直銷業10%。職務以軟體/工程類人員20%為主，除了關鍵研發人才之外，也越來越往「應用」端靠近。

從薪資來看，AI相關職缺的年薪中位數為80萬元，明顯高於非AI職缺66萬元，重點高薪職務則包含AI工程師114萬元、資料科學家112萬元、演算法開發工程師110萬元，有高達48.7%的AI職缺薪資標示為「面議」，顯示市場對AI人才的薪資彈性空間更大，遠高於非AI職缺的17%。履歷自述具備AI專業技能的求職者，企業主動邀約次數提升1.5倍，快速拉開與其他求職競爭者的關鍵差距。

傳統招募流程中，求職者與徵才企業各自有痛點難解，104人力銀行導入以AI技術為核心的嶄新服務，提供全方位智慧解決方案，開發「AI推薦工作」服務，推測企業與求職者需求偏好、精準媒合。重要功能包括AI履歷掃描，求職者只需一鍵上傳自身客製化履歷表PDF檔案，系統便可自動轉換成符合104格式的標準履歷，對求職者而言能減少73%履歷製作時間，也讓企業透過習慣的常用格式，快速掌握履歷亮點，近3個月內已有萬名求職者搶先使用。

AI推薦工作是透過AI演算法，根據求職者的履歷、行為與個人偏好等資料，主動推薦符合條件的職缺，以提升求職效率與媒合成功率，根據實際成效，求職者應徵AI推薦的職缺獲得企業邀約面試的機會，是自行查詢工作的3.2倍。

另外，AI可以生成職務內容，徵才企業於撰寫職缺內容時總是勞心勞神，AI生成職務內容功能導入生成式AI並由104研發單位加工訓練，企業只需輸入職務名稱，系統便能一鍵生成專業且具吸引力的職務說明，每個職類更提供10個說明範例供選擇，大幅節省人資撰寫文案的時間，顯著提升職缺曝光度，已累積近三成企業使用。