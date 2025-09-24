美光財報強！HBM4E 確認與台積電深化合作 業界這樣看
記憶體大廠美光釋出財報強勁且展望優於預期，其中備受外界關注的HBM4E確認與台積電（2330）深化合作，業界指出，從各大廠訊息來看，目前下世代HBM相關基底邏輯晶片 （base logic die）僅剩下三星還在自行閉門造車，各大廠為了生產穩定品質都已確認和台積電的合作。
依據美光管理層投資人會議談話提到，目前 HBM 已經有 6 個客戶與大多數客戶的 2026 HBM3E 供應合約價格/量都已確認，現在正跟客戶積極談 HBM4 規格, 預計接下來幾個月將敲定2026 HBM4後續的產能合約。
美光官方也提到，自身2027年將推出的HBM4E 將提供標準型產品以及客製化的基底邏輯晶片，不論是標準型或是客製化基底邏輯晶片都是與與台積電合作製造，客製化要求與客戶緊密合作，因此 HBM4E客製化產品相對標準品能將提供較高的毛利率。
法人分析，美光財報與展望將被市場視為強勁利多訊號，特別是 HBM 業務確立與台積電的合作，進而對抗三星與 SK 海力士的競爭。
由於美光官方正式確認與台積電合作生產 HBM4E 基底邏輯晶片（包含標準與客製化產品），業界指出，加上先前SK 海力士也已釋出基底邏輯晶片和台積電深化合作確保品質與良率，等於目前前三大記憶體原廠僅剩下三星下世代HBM還未有官方釋出的正式消息，預期仍多在自家Fab生產為主。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言