AI 巨頭掀起合作風潮 科技基金受矚目

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

科技巨頭輝達陸續宣布與英特爾、OpenAI合作，進一步推升科技股走揚。投信法人表示，目前科技巨擘正從過往單打獨鬥模式轉向策略聯盟發展，科技股後市可期。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，全球股市正式進入降息周期，在獲利預估上修和系統風險無顯著攀升的環境下，股市將呈現震盪走揚格局。基本面方面，市場預期今年還有降息空間，勞動市場保持穩健且失業率未見大幅上升，經濟硬著陸風險明顯下降，整體經濟展現軟著陸態勢。隨著通膨壓力高峰已過，再加上近期中小型股上漲幅度超過大型股，科技與AI領域持續展現強勁成長動能，科技股後市不淡。

郭智偉進一步指出，科技與AI市場已步入全新發展階段。在美國五年5,000億美元AI投資計畫的強力推動下，AI需求正逐步轉向ASIC晶片與主權AI應用驅動。OpenAI積極推展全球合作布局，整合多國資源優勢，帶動沙烏地阿拉伯、英國等地區大舉投入AI建設，長期而言AI供應鏈發展前景可期。布局上，看好AI ASIC晶片、光通訊技術與AI軟體應用等領域，除了AI龍頭股部位外，也將適度增持評價相對低檔的中小型AI概念股，充分掌握科技產業成長契機。

AI 科技股 降息

