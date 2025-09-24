AI 巨頭掀起合作風潮 科技基金受矚目
科技巨頭輝達陸續宣布與英特爾、OpenAI合作，進一步推升科技股走揚。投信法人表示，目前科技巨擘正從過往單打獨鬥模式轉向策略聯盟發展，科技股後市可期。
統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，全球股市正式進入降息周期，在獲利預估上修和系統風險無顯著攀升的環境下，股市將呈現震盪走揚格局。基本面方面，市場預期今年還有降息空間，勞動市場保持穩健且失業率未見大幅上升，經濟硬著陸風險明顯下降，整體經濟展現軟著陸態勢。隨著通膨壓力高峰已過，再加上近期中小型股上漲幅度超過大型股，科技與AI領域持續展現強勁成長動能，科技股後市不淡。
郭智偉進一步指出，科技與AI市場已步入全新發展階段。在美國五年5,000億美元AI投資計畫的強力推動下，AI需求正逐步轉向ASIC晶片與主權AI應用驅動。OpenAI積極推展全球合作布局，整合多國資源優勢，帶動沙烏地阿拉伯、英國等地區大舉投入AI建設，長期而言AI供應鏈發展前景可期。布局上，看好AI ASIC晶片、光通訊技術與AI軟體應用等領域，除了AI龍頭股部位外，也將適度增持評價相對低檔的中小型AI概念股，充分掌握科技產業成長契機。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言