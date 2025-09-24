全球智慧型手機售價逐年上升 平均售價將於2029年達到412美元

全球研調機構Counterpoint Research發布報告，全球智慧型手機平均售價預計將由2025年的370美元穩步成長至2029年的412美元，年複合成長率（CAGR）為3%，顯示市場在近期波動後逐漸恢復正常。同期全球智慧型手機年化營收將達5,640億美元，CAGR為5%。

Counterpoint Research認為，推動平均售價成長的關鍵因素包括生成式 AI的導入、關稅不確定性的減弱，以及各區域市場的結構性變化。

Counterpoint Research 調查，2025年，北美雖然下半年出貨量預期放緩，但平均售價仍將年增7%；中國大陸市場則預計年增3.6%，主要受到高階機種需求帶動。蘋果（Apple）手機持續是高階市場的核心力量，其平均售價將自2025年的919美元提升至2029年接近1,000美元，成長來自成熟市場對 Pro系列的採用，以及新興市場出貨量的擴張。

生成式AI智慧型手機於2024至2025年帶動每台裝置物料成本上升40至60美元，推升價格。但隨著技術成熟，未來平均售價成長將來自消費者對AI功能的認知價值。另一方面，折疊機雖然目前出貨量占比仍低於2%，但因平均售價較高，對市場均價具有拉升效果。2026年蘋果的折疊機問世，將成為推動平均售價的關鍵節點。

Counterpoint Research 資深分析師Yang Wang指出：「在供應鏈逐步穩定、關稅影響趨緩以及高階化持續推進的背景下，智慧型手機市場的平均售價將呈現溫和上升趨勢。這並非爆發式成長，而是市場回歸常態後的穩定增長，為產業營收注入更健康且可持續的動能。」