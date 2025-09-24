護國群山加持 竹科上半年營收0.82兆元 歷史次高

受惠於AI產業蓬勃發展，輔以園區創新生態聚落綜效賦能，帶動竹科半導體完整供應鏈及國際合作商機持續提升。2025年上半年營業額新臺幣（以下同）0.82兆元，較2024年上半年0.74兆元成長11.47%，為史上第二高的成績，整體進出口貿易總額較2024年同期成長10.7%，再次展現其強大的全球市場競爭力與研發技術優勢。

竹科管理局表示，近年AI及新興科技應用需求強勁，催動竹科出口及投資雙引擎發展，2025年上半年營業額較2024年上半年由原0.74兆元成長11.47%，為0.82兆元，其中園區廠商因應先進製程擴產需求及供應鏈多元化趨勢，積極進口高階機台設備、關鍵材料及零組件等，進而推高園區進口額，2025年上半年進口額大幅成長44.94%，為0.99兆元。

以六大產業營收情形來看，竹科在精密機械、積體電路及光電產業等三大產業營業額呈現雙位數成長，其中精密機械產業成長最高，成長率為28.95%，積體電路產業成長次之，成長率為21.69%，第三為光電產業，成長率為12.88%；通訊產業成長率為1.07%；生物技術產業、電腦及周邊產業營業額衰退分別為3.38%及43.49%。

進一步分析，精密機械產業營業額303.06億元，係受惠於AI應用需求及全球半導體相關產業熱絡，帶動精密機械設備需求增加及自動化系統成長，營業額成長28.95%；積體電路產業因持續滿足AI應用及高效能運算晶片龐大需求，展現亮眼成績，營業額成長21.69%；光電產業係在廠商具備垂直整合的優勢及較強的技術研發實力，受惠美國關稅政策帶來的面板拉貨效應，營業額成長12.88%；通訊產業係因光收發模組(Optical Transceiver Module)及主動光纜(AOC)成功打進美國雲端企業的供應鏈，營業額成長1.07%。生物技術產業則因訂單需求放緩等，營業額小幅衰退3.38%；電腦及周邊產業因部分園區大廠基於全球營運策略的考量，將部分業務調整至其他區域（如園區內總公司改設立分公司等），營業額衰退43.49%。

2025年上半年竹科新引進16家投資案，投資金額56.01億元，預估3年內提供1,881人以上就業機會，創造超過114億元營收。新投資案以積體電路占最大宗，計6家，佔新核准入區廠商37.5%，生物技術類次之，計四家，占新核准入區廠商25%。

重大投資案包括信邦電子銅鑼分公司、睿晶科技、群超顯示科技竹科分公司、久浪智醫、博信生物科技、台灣寶來特銅科分公司、禾達科技材料、華信光電及鴻軒科技等；動土及新落成案計有台灣松澤總部暨研發中心開幕、尚寧生技竹北新廠啟用、霖揚生技新廠開工動土及元健大和宜科總部啟用等。2025年上半年已入區登記廠商計578家，與去年同期相比家數持平，就業人數達17萬8361人，較去年同期增加1951人，成長1.11%。

展望未來，竹科創新生態聚落成形，六大產業互成韌性合作的生態網絡，在供應鏈完善、國際合作與創新創業驅動下持續壯大。面對當前國際地緣政治干擾、關稅成本壓力攀升、歐美日半導體技術競合，及跨領域整合高複雜度等挑戰，竹科管理局持續優化投資環境，配合國科會「優勢延續 國際拓展 應用創新 永續調適」政策，積極建設寶山二期、X基地軟體大樓、龍潭三期擴建、新三期標準廠房、生醫園區第四生技大樓及宜蘭園區第三期標準廠房規劃作業等，打造完整產業生態系，透過人才培育(訓)計畫強化產學鏈結，輔導廠商淨零轉型，鞏固全球半導體產業的關鍵地位。