愛德萬測試7038系統級測試平台再添生力軍

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
愛德萬測試推出全新 7038單一測試機架 系統級測試 (SLT) 與預燒測試 (BI) 解決方案。圖／愛德萬測試提供
半導體測試設備領導供應商愛德萬測試 (Advantest）宣布推出全新 7038單一測試機架 (Single Test Rack，簡稱STR) 系統級測試 (SLT) 與預燒測試 (BI) 解決方案。7038 STR拓展既有的7038 SLT平台，打造成本更低、且專為插槽式測試解決方案而優化的架構，協助客戶在人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC)、車用電子及其他中低量元件的生產環境中，部署規模適切的 SLT平台。

最新7038 STR支援每個測試站高達 1.4千瓦的液冷式熱管理，能夠穩健測試當前最複雜、最耗電的元件；同時，它也跟7038雙機架 (dual-rack) 測試解決方案一樣支援氣冷式熱管理方案，提供更具成本效益的測試選擇。另外，7038 STR系統具備多達 48 個測試點之非同步測試能力，能提供包含基座介面板 (SIB)、測試基座、元件多區域熱管理、軟體管理和控制、以及整合式自動分類機之一站式解決方案，如此一來客戶便能免除向不同供應商採購多重元件的麻煩，簡化部署流程並降低風險。

隨著HPC、AI及車用市場之元件複雜度與功率要求持續提高，對先進SLT及BI解決方案的需求亦顯著增加，尤其是在先進駕駛輔助系統 (ADAS) 與車載資通訊 (Telematics) 處理領域投入鉅資的車廠，亟需能超越 SLT氣冷式熱解決方案的中等功率選擇。7038 STR的問世便提供了一個，可隨著這些處理器功率和尺寸的增加而擴展的解決方案。氣冷式系統每元件的功率限制約為 100瓦；相較之下，7038 STR的液冷式設計則能支援下一代處理器所需、更高的功率水準，甚至具備未來升級至1.4千瓦以上功率的潛力。

愛德萬測試測試解決方案總裁暨執行長 Jonathan Sinskie 表示：「7038 STR代表的是我們系統級測試與預燒測試產品線的全新進化。我們將經過市場驗證的7038平台拓展成更適切配置的系統，為需要強大測試覆蓋率以因應日益複雜、高功率的元件，但又不需要雙機架系統規模的客戶開創新契機。有了7038 STR生力軍的加入，不僅強化我們支援高需求應用的能力，也實現我們作為SLT 與 BI 解決方案全方位整合供應商的承諾。採用7038 STR有助客戶提高靈活度與可擴展性，也會更有信心自家元件在實際應用中的表現定能一如原設計。」

7038 STR特別適用於中低產量的生產環境，滿足客戶對先進SLT／BI能力的需求，又免去高投資和占空間的雙機架系統。而其與整體7038產品家族的高度相容性，讓客戶可隨著產量提高，輕鬆地在單機架與雙機架配置之間遷移測試程式與硬體。此外，7038 STR亦與愛德萬測試直覺式測試管理軟體 ATS ActivATE360™完全相容，該軟體提供橫跨元件溫度、電流與功率等關鍵參數之一站式即時監控、記錄和控制功能，簡化測試程式開發流程，並確保系統能順利整合至客戶的測試環境中。

7038 單測試機架解決方案即日起開放訂購，價格將依插槽配置、每插槽測試站數量與熱管理需求而有所不同。

