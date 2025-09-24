台管制晶片出口南非 媒體指「靠攏中國過度施壓」導致

台灣經濟部23日公告，輸往南非的積體電路、晶片、記憶體等47項貨品，11月下旬開始應先經由經濟部核准。此宣布動作立即在南非科技界掀起漣漪，最大科技新聞網站報導，這是南非對台灣過度施壓的結果。

南非最大的資通訊科技（ICT）新聞網站「MyBroadband」報導開頭直指，台灣宣布對南非管制晶片出口之舉，既顯示台灣的經濟影響力，也反映出台灣在國際外交場合中屢遭北京打壓的窘迫。

報導說，南非正加緊準備11月主辦的「20國集團」（G20）領袖會議，且中國國家主席習近平預計將出席，隨時間臨近，南非也加大對台灣的施壓。

報導另說，南非要求台灣駐首都普勒托利亞（Pretoria）聯絡代表處更名和撤館的決定，普遍被視為是進一步向中國靠攏之舉，尤其是在習近平誓言要「統一中國與台灣」之後。

南非國際關係與合作部（DIRCO，即南非外交部）發言人費里（Chrispin Phiri）先前對媒體說，南非與台灣的關係已非政治性，早在1997年即與台灣斷絕正式外交關係。

根據南非智庫「布倫特赫斯特基金會」（BrenthurstFoundation）說法，南非1997年為與中國建交而與台灣斷交；但透過台斐協議，讓台灣在首都設立聯絡代表處（Taipei Liaison Office），以取代大使館，並讓台灣在當地的外交人員仍享有外交特權，包括免租金住宿、外交車牌與外交豁免權。

該基金會表示，此協議代表一種「非正式又正式」的模糊關係，以維持雙方的尊嚴，並體現雙方實質關係的精神。

報導還提及，南非對台灣施壓行為也引起美國國會的注意。

美國紐澤西州共和黨議員史密斯（Chris Smith）表示，美國已將南非列入限制出口AI訓練與推論所需圖形處理晶片的國家名單。他希望南非能與台灣恢復到仍具法律約束力的既有狀態，並拒絕任何來自中國共產黨的壓力。

另一南非科技新聞媒體「Business Tech」同時指出，台灣的台積電（TSMC）公司生產全球多數最先進晶片，估計占有全球半導體製造市場的50%至70%。這些晶片對汽車製造、人工智慧發展及工業生產都極為重要。