2025高通峰會：高通揭示AI 時代全新運算藍圖

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）。 （路透）
高通於夏威夷舉行高通峰會（Snapdragon Summit）盛大開幕 ，今年也是第十年舉辦。高通執行長艾蒙（ Cristiano Amon ）在致詞時描繪了一個人工智慧（AI）驅動的行動運算未來。他強調，過去數十年人類學習如何使用電腦，如今這個角色正在翻轉──電腦開始學習如何理解人類。

艾蒙指出，AI 已能理解人類的語言、文字、視覺與情境，這意味著使用者介面（UI）將迎來根本性轉變：從以裝置為中心，走向以人為中心。換言之，AI 將成為使用者與所有數位裝置互動的核心。這不僅改變了手機、PC 的角色，更讓運算必須在「邊緣」發生，因為人類所在之處，就是介面的所在。

艾蒙認為，人們正從「以智慧型手機為中心」的時代，邁入「以 AI 代理（agent）為核心」的時代。過去智慧手錶、耳機或眼鏡只是延伸手機功能，如今它們將能直接與 AI 代理互動。這使得人類慣常配戴的裝置——無論是手錶、耳機或眼鏡——將共同構築新的使用體驗。

他強調，智慧型手機仍是不可或缺的工具，就像筆電在手機出現後依然存在，但角色發生轉變。未來，手機除了保留既有功能，還將負責為代理提供運算與連線能力。

這樣的轉變將催生「你的生態系統（Ecosystem of You）」，讓每個人的裝置形成最個人化的網路。應用程式也將隨之演進，從被動的「App」變成能理解並主動行動的「代理式應用」（agentic apps），帶來自然且無縫的互動體驗

在技術層面，艾蒙指出AI模型正朝「混合架構」發展。大型模型將同時在雲端與邊緣運作：雲端負責數據匯入與訓練，而邊緣裝置則進行即時感知、反應與個人化調整。這種混合方式能讓 AI 更高效、更貼近使用者。

他強調，邊緣數據的重要性將遠超過目前網路上用於訓練的公開資料。因為 AI 將能即時理解人類的語言、文字與行為，所蒐集的龐大資料量將使模型持續進化，成為真正動態且自適應的智慧網路。

為了支撐這一切，高通正重新設計運算架構，包括 新一代數據機（modem）、記憶體架構與低功耗 AI 處理器，讓 AI 能隨時隨地以高效能、低耗能方式運行。

艾蒙也談到 6G 的角色：它將不僅是更快的網路，而是「AI 原生」（AI-native）的連結，讓邊緣與雲端無縫協作。他透露，高通預計在 2028 年推出首批 6G 預商用裝置，實現具備情境感知能力的大規模智慧網路，進一步融合實體與數位世界。

他以汽車與智慧眼鏡為例，指出這些新平台沒有「App 使用的歷史包袱」，因此能直接以自然語言與感測數據作為人機介面，帶來全新體驗。

今年同時也是 Snapdragon Summit 十週年。艾蒙在會場上安排了一場實驗性展示：兩個 AI 代理同時協作，一個負責規劃（Pulse），另一個負責設計（Vela），兩者共同籌辦一場慶祝派對。這場互動式示範象徵高通對未來願景的想像——AI 將不再只是工具，而是能與人並肩合作的智慧夥伴。

艾蒙最後強調，高通的使命是透過Snapdragon，將AI帶到每一個人、每一個裝置與每一個場域。他說：「這是最個人化的科技時代，也是行動運算最深刻的轉變。」

AI 智慧型手機 高通

