上毅生技多發性骨髓瘤新藥完成首例患者給藥 臨床試驗正式啟動

上毅生技23日宣布，公司研發中的新藥HuL001已在亞東醫院由余垣斌醫師主持，完成第一位多發性骨髓瘤患者給藥，臨床試驗正式啟動，邁入HuL001 發展的關鍵新篇章，期盼為病患帶來新的治療希望。

上毅生技最近完成董事會改組，新任董事長由前財團法人生物技術開發中心執行長吳忠勳接任，並指派具有美國會計師背景的黃雯慈擔任執行長。吳忠勳強調，HuL001有望成為復發或頑固型多發性骨髓瘤患者的全新選擇，甚至成為改變現行癌症治療方向的免疫療法，期待在後續數據支持下，吸引更多國際合作及授權，推動新藥持續前進。

針對正在啟動的HuL001臨床試驗，上毅生技說明，本次臨床1b/2試驗規劃於台大醫院、亞東醫院、中國醫藥大學附設醫院與台中榮總進行。首階段採劑量遞增設計，評估上毅首創新藥HuL001合併lenalidomide與 dexamethasone治療的安全性與耐受性。

第二階段將再收納九位患者，以觀察臨床反應與初步療效。整體規劃於2027年底完成主要收案與數據分析，為後續臨床擴展與國際合作奠定基礎。本臨床試驗總經費超過1億元，上毅申請經濟部為支持業者加速研發成果產出的補助款，經審核通過「A+企業創新研發淬鍊計畫」獲得40%的經費補助。

HuL001的研發亮點在於它不僅針對腫瘤細胞本身，更以獨特機制調控腫瘤微環境，激活免疫系統的抗癌能力。上毅生技今年於美國癌症研究學會（AACR）年會發表的研究顯示，HuL001 能透過專一性阻斷enolase-1 (ENO1)，而抑制「癌症相關纖維母細胞」（cancer-associated fibroblasts, CAFs）的分化與活性。

CAFs 常被視為腫瘤的「幕後推手」，會分泌因子助長腫瘤生長。當 CAFs 被有效抑制後，腫瘤失去支持成長的環境，治療藥物的療效也能因此提升。動物研究已證實，HuL001不僅能延緩多發性骨髓瘤進展，還能解決腫瘤對lenalidomide 的抗藥性。這項「重塑腫瘤微環境」的創新策略，被視為腫瘤免疫治療的重要突破，也讓HuL001在現有癌症藥物中展現高度的差異化。