進入第10年 高通2025年驍龍論壇盛大開幕

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
高通資深副總裁暨行銷長Don McGuire主持2025年驍龍論壇開幕式。記者鐘惠玲/攝影
高通資深副總裁暨行銷長Don McGuire主持2025年驍龍論壇開幕式。記者鐘惠玲/攝影

高通2025年驍龍論壇於美國時間23日上午在夏威夷盛大登場，該公司資深副總裁暨行銷長Don McGuire在主持開幕式表示，驍龍論壇舉辦已進入第10年，至今驍龍社群在全球已累計達2,000萬人。

Don McGuire指出，高通驍龍產品線已經推出有18年歷史，一開始是行動優先平台，位於手機這項個人化裝置的核心，至今持續橫跨各種設備裝置提供非凡體驗。

除了持續提升技術與產品競爭力，高通也透過運動行銷推廣驍龍品牌，不但贊助英超曼聯足球隊，也與Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊合作。

驍龍品牌從手機逐步到筆電應用等，Don McGuire提到，根據調查，約有84％ 的筆電用戶認為驍龍品牌產品提供了卓越的效能，95％ 的高階智慧型手機用戶比主流機種用戶，更願意在接下來的選用裝置中，選擇搭載驍龍晶片的產品。而驍龍這個品牌，估量價值約達650億美元規模。

