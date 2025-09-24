經濟部限制對南非出口晶片 彭博：台灣罕見強勢作為

南非降等台灣辦事處，經濟部以限制出口反制。彭博今天以「非比尋常」形容台灣的做法，「利用自身在晶片市場的主導地位，向與中國關係密切的南非施壓」。南非則重申，與台灣的關係「非政治性質」。

南非政府片面要求台灣駐處遷離首都、擅改名稱後，台灣外交部與相關部會研議反制措施。經濟部昨天公告，輸往南非的積體電路、晶片、記憶體等47項貨品，應先經過經濟部核准。

彭博指出，台灣這麼做既反映台灣的經濟實力，也反映台灣在外交界被北京邊緣化後日益加劇的挫折感。全球大多數尖端晶片由台積電生產，與汽車及人工智慧等產業高度相關。

南非1997年與台灣斷交。一位外交部官員之前告訴彭博，南非在金磚國家峰會後不久，就向台灣施壓，要求將其駐處遷出首都普勒托利亞（Pretoria），至最大城市約翰尼斯堡。

南非正在加緊提出這項要求，因為11月的20國集團（G20）領袖峰會由南非主辦，預計中國國家主席習近平將出席。

台積電代表沒有立即回覆彭博的置評請求。南非國際關係與合作部（DIRCO，即南非外交部）發言人費里（Chrispin Phiri）則表示，南非重申與台灣的關係「非政治性質」。

「南非是鈀等鉑族金屬的重要供應國，而鈀對全球半導體產業至關重要。當前的經濟外交正從根本上改變我們參與全球價值鏈的方式。」

費里說，南非作為非洲最大的經濟體，有意從採礦模式轉向戰略增值模式。

「這代表在國內建設先進產業，將原材料轉化為高價值產品。這一轉型將為全球打造更具韌性的供應鏈，並為南非開啟先進、永續成長及創造就業機會。」

台灣經濟部昨天說明，南非政府自去年強迫台灣遷處以來，屢次不顧台灣呼籲，配合中國對台施壓、更名、降級及緩發簽證等，已對國家安全及公共安全的保障構成危害，且對台灣經濟貿易正常發展有不利影響。

經濟部因此公告部分貨品輸往南非應事先經過核准，在危害消失前，暫停核發許可。

根據經濟部提供的貨品明細表，47項貨品包括「其他二極體，光敏二極體或發光二極體除外」、「電晶體晶粒及晶圓」、「光罩式唯讀記憶體晶片之混合積體電路」、「其他發光二極體（LED）」及「動態隨機存取記憶體積體電路（DRAM）」等。