台積電ADR再創高　投顧：台股資金活絡、技術面續強

美股連日上漲後稍作喘息，4大指數回跌，但台積電傳出明年代工價格將大幅調漲，台積電美國存託憑證（ADR）上漲3.7%、收282.71美元，再寫新高。投顧指出，台股23日突破26000點大關並再創新高，技術面持續強勢，外資期貨空單持續回補，皆有利盤面資金活絡。

美股道瓊工業指數23日下跌88.76點或0.19%，收46292.78點；標普500指數挫跌36.83點或0.55%，收6656.92點；那斯達克指數下跌215.51點或0.95%，收22573.47點；費城半導體指數下挫21.91點或0.35%，收6308.21點。

台股23日再上演6驚奇，上漲366.77點，站上26000點大關，終場收26247.37點，盤中最高26307.3點和收盤指數皆創下新紀錄。台積電收1340元再寫天價，而電子指數收在1539.33點、半導體指數收789.78點皆創歷史新高，上市櫃總市值約新台幣91.79兆元，同樣刷新紀錄。

三大法人23日合計買超台股123.64億元，外資由連2日賣超轉買超106.38億元，自營商買超32.05億元，投信賣超14.79億元。

美國聯邦準備理事會（Fed）上週在政策會議中宣布降息1碼（0.25個百分點），為今年以來首次降息，符合市場預期。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）23日演講表示，降息步調過快恐使通貨膨脹持續位居高檔，強調未來政策走向「沒有完全無風險的選項」。

產業訊息部分，台灣大哥大近年投資近新台幣10億元建構智慧交通版圖，旗下電動車充電服務MyCharge進一步擴展至全台縣市，2025年底將涵蓋逾100座據點、550支充電樁。