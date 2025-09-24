快訊

高鐵新車雛形曝光！史哲1周2度赴日探進度 拚2028年全數上路

再增2校！花蓮縣府今宣布瑞穗奇美國小、玉里三民國中停班課

馬英九與呂秀蓮恩師！美資深法律學者孔傑榮逝世 享壽95歲

歐洲叫車品牌Bolt登台 攜手在地3車隊首重安全

中央社／ 台北24日電

歐洲行動叫車服務品牌Bolt宣布正式進軍台灣市場，作為進軍東亞市場的首站，Bolt與3家台灣在地車隊Hi Taxi車隊、幸福車隊、耐斯車隊合作進入台灣市場。

Bolt於23日透過中文新聞稿指出，Bolt目前已在全球超過50個國家與600個城市營運，提供多元化的行動服務，包括叫車服務、電動滑板車、電動自行車租賃與汽車租賃，服務超過2億名使用者，並有超過450萬名駕駛透過Bolt平台接單。

Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，進入台灣，代表Bolt在全球最具活力與前瞻性的東亞市場，邁出大膽的一步。他指出，Bolt不僅是一個叫車應用程式，而是結合全球視野與實戰成果，致力優化交通生態系，同時為駕駛與乘客創造更高價值。

Bolt說明，應用軟體App 設計將駕駛與乘客的安全列為首要，並配備專責內部安全團隊。除了標準安全措施外，也包括乘客與駕駛的個人檔案照片、駕駛背景審查、24小時客服支援及行程即時追蹤等。

Bolt表示，App提供位置分享即時行程連結、信任聯絡人即時掌握行程進度、緊急協助聯繫聯絡人、四位數上車驗證碼確認身分等多項進階安全功能。

乘客 叫車服務

延伸閱讀

歐洲行動叫車平台Bolt登台 初期服務範圍鎖定北北基桃

Bolt殺進紅海市場 面臨考驗

專訪／Bolt進台灣 短中期目標是提升司機數 人口密集區3-5分鐘叫到車

震撼彈！歐洲叫車龍頭Bolt今宣布進軍台灣 成東亞拓點首站

相關新聞

輝達投資OpenAI注資3兆元 台積、鴻海、廣達等受惠

輝達22日宣布，斥資1,000億美元（逾新台幣3兆元）投資AI新創公司OpenAI，將共同興建AI資料中心，預計部署40...

i17標準版熱賣 帶動台積、鴻海等後市看俏

蘋果iPhone 17系列新機標準版熱賣，蘋果股價22日大漲4.3%，今年以來終於翻紅。分析師表示，從出貨等待時間來看，...

半導體風雲／TEL高層向台積請罪 懲處名單卻惹惱魏哲家

東京威力科創（TEL）社長兼執行長河合利樹9月9日在台北國際半導體展開展前夕專程來台，並親赴台積電為向台積電董事長魏哲家為發生2奈米洩密案賠罪。據了解，兩人當天確實見面，河合利樹也表明「願賠償台積電因2奈米洩密所遭致的所有損失」的誠意，孰料反而惹怒魏哲家。

台灣無人機盛世來臨！6家台廠搶國際訂單 取代中國製造只差一個弱點？

今年前7個月，台灣無人機出口量已是去年整年的7.5倍，歐美公司也來台尋找合作。

垂直整合 蛻變人工智慧巨獸

輝達在硬體產品成為全球AI熱潮的重要支柱之際，近來也陸續投資AI新創、英特爾與OpenAI等，充分展現輝達不只是在賣硬體...

陸成熟製程 2027前恐取代台灣

中美科技戰持續發展，外界關注中國大陸彎道超車進展，中經院分析師鍾富國表示，中國大陸正以「彎道」與「換道」的雙軌科技突圍策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。