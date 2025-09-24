歐洲叫車品牌Bolt登台 攜手在地3車隊首重安全

歐洲行動叫車服務品牌Bolt宣布正式進軍台灣市場，作為進軍東亞市場的首站，Bolt與3家台灣在地車隊Hi Taxi車隊、幸福車隊、耐斯車隊合作進入台灣市場。

Bolt於23日透過中文新聞稿指出，Bolt目前已在全球超過50個國家與600個城市營運，提供多元化的行動服務，包括叫車服務、電動滑板車、電動自行車租賃與汽車租賃，服務超過2億名使用者，並有超過450萬名駕駛透過Bolt平台接單。

Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，進入台灣，代表Bolt在全球最具活力與前瞻性的東亞市場，邁出大膽的一步。他指出，Bolt不僅是一個叫車應用程式，而是結合全球視野與實戰成果，致力優化交通生態系，同時為駕駛與乘客創造更高價值。

Bolt說明，應用軟體App 設計將駕駛與乘客的安全列為首要，並配備專責內部安全團隊。除了標準安全措施外，也包括乘客與駕駛的個人檔案照片、駕駛背景審查、24小時客服支援及行程即時追蹤等。

Bolt表示，App提供位置分享即時行程連結、信任聯絡人即時掌握行程進度、緊急協助聯繫聯絡人、四位數上車驗證碼確認身分等多項進階安全功能。