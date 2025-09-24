美國發展AI基建 東元、大同同步沾光
美國全力發展AI基建，引爆新一波AI軍備競賽，也讓電力供應成為新商機，老牌家電廠大同、東元（1504）積極前進北美布局重電相關業務，陸續傳出接單捷報，成為AI浪潮下的新贏家。
大同在海外市場以美國為首要目標，公司透露，正在洽談中的逾6,000萬美元重電設備新單，預計近期將有具體進展。大同策略長丁爾崑表示，隨著川普政府關稅政策明朗化，美國訂單需求呈「激進」成長。
丁爾崑說明，美國市場布局主要有三大方向，包括取得UL電力認證、積極組建業務團隊，以及與美國經銷商籌組策略聯盟，同時也透過KPMG尋找策略性股權投資標的。首選為兼具變壓器與電線電纜生產能力的美國本土重電廠，希望能透過併購或股權投資快速切入市場。
大同表示，目前在手訂單逾200億元，能見度直達2027年。公司積極開拓美國市場，訂單表現亮眼，海外訂單占比高達六成，顯示其多元布局策略奏效。
因應訂單需求，大同在台灣觀音的新重電廠預計今年下半年投產，可望提升整體生產效率與產能，鞏固其在國內外市場的競爭優勢。
東元為因應龐大需求，正積極布局海外產能，除了墨西哥廠區擴建計畫，也預計在第3季推出可用於資料中心的大型冰水主機。
