韓媒：黃仁勳…IT界帝王
輝達近來接連宣布投資英特爾與OpenAI等美國重量級企業，催動全球AI類股大漲，儼然成為「美國晶片國家隊」的核心。南韓媒體News1形容，出身台灣的輝達執行長黃仁勳已成為「IT界帝王」，地位更勝特斯拉執行長馬斯克。
輝達22日宣布，將投資OpenAI多達1,000億美元。Business Insider舉例指出，這筆投資案的規模幾乎等同於微軟創辦人比爾蓋茲的淨資產（約1,050億美元）、Nike的市值（約1,050億美元），也相當於緬因州去年國內生產毛額（GDP）規模（約980億美元），或可換算成約2萬輛價值500萬美元的Koenigsegg Regera超跑、50場流行樂天后泰勒絲巡演（每場總收入約20億美元）。
News1報導，黃仁勳近來接連出手大規模投資，從18日宣布斥資50億美元入股英特爾，取得4%股權，22日再宣布投資OpenAI，帶動輝達股價大漲近4%，都催動全球AI類股漲勢，顯示他已成為足以左右市場情緒的超級實力派。
News1形容，出身台灣的黃仁勳正憑藉大膽的投資手筆，撼動國際金融市場，登上「IT界帝王」寶座。
與此同時，馬斯克則因特斯拉電動車銷量下滑及多重挑戰陷入困境，無力展開類似投資，兩人境況形成鮮明對比。
專家預期，黃仁勳的積極短期內將持續，進一步鞏固其市場影響力。
