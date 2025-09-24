快訊

1樓長輩逃不及…花蓮堰塞湖溢流光復鄉災情擴大 死亡攀升至14人

又有3颱了！博羅依颱風凌晨生成 最新路徑、對台影響出爐

不只光復鄉！花蓮卓溪鄉豪大雨土石流 縣府緊急宣布停班課

韓媒：黃仁勳…IT界帝王

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

輝達近來接連宣布投資英特爾與OpenAI等美國重量級企業，催動全球AI類股大漲，儼然成為「美國晶片國家隊」的核心。南韓媒體News1形容，出身台灣的輝達執行長黃仁勳已成為「IT界帝王」，地位更勝特斯拉執行長馬斯克。

輝達22日宣布，將投資OpenAI多達1,000億美元。Business Insider舉例指出，這筆投資案的規模幾乎等同於微軟創辦人比爾蓋茲的淨資產（約1,050億美元）、Nike的市值（約1,050億美元），也相當於緬因州去年國內生產毛額（GDP）規模（約980億美元），或可換算成約2萬輛價值500萬美元的Koenigsegg Regera超跑、50場流行樂天后泰勒絲巡演（每場總收入約20億美元）。

News1報導，黃仁勳近來接連出手大規模投資，從18日宣布斥資50億美元入股英特爾，取得4%股權，22日再宣布投資OpenAI，帶動輝達股價大漲近4%，都催動全球AI類股漲勢，顯示他已成為足以左右市場情緒的超級實力派。

News1形容，出身台灣的黃仁勳正憑藉大膽的投資手筆，撼動國際金融市場，登上「IT界帝王」寶座。

與此同時，馬斯克則因特斯拉電動車銷量下滑及多重挑戰陷入困境，無力展開類似投資，兩人境況形成鮮明對比。

專家預期，黃仁勳的積極短期內將持續，進一步鞏固其市場影響力。

AI 黃仁勳

延伸閱讀

特斯拉比輝達還有潛力？財經雪倫「唯一缺點就是股價太晃」：用00983A替代

輝達砸千億投資OpenAI！外媒：黃仁勳登基「IT界皇帝」贏過馬斯克

美調漲H-1B簽證費 黃仁勳盼頂尖人才進入美國

輝達砸50億美元入股英特爾…黃仁勳指川普未參與！網：我是秦始皇

相關新聞

輝達投資OpenAI注資3兆元 台積、鴻海、廣達等受惠

輝達22日宣布，斥資1,000億美元（逾新台幣3兆元）投資AI新創公司OpenAI，將共同興建AI資料中心，預計部署40...

i17標準版熱賣 帶動台積、鴻海等後市看俏

蘋果iPhone 17系列新機標準版熱賣，蘋果股價22日大漲4.3%，今年以來終於翻紅。分析師表示，從出貨等待時間來看，...

台灣無人機盛世來臨！6家台廠搶國際訂單 取代中國製造只差一個弱點？

今年前7個月，台灣無人機出口量已是去年整年的7.5倍，歐美公司也來台尋找合作。

垂直整合 蛻變人工智慧巨獸

輝達在硬體產品成為全球AI熱潮的重要支柱之際，近來也陸續投資AI新創、英特爾與OpenAI等，充分展現輝達不只是在賣硬體...

陸成熟製程 2027前恐取代台灣

中美科技戰持續發展，外界關注中國大陸彎道超車進展，中經院分析師鍾富國表示，中國大陸正以「彎道」與「換道」的雙軌科技突圍策...

AI閉環金三角 甲骨文入列

輝達宣布將投資OpenAI高達1,000億美元，之前OpenAI也與甲骨文簽署一份總金額3,000億美元、長達五年的算力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。