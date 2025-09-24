快訊

垂直整合 蛻變人工智慧巨獸

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

輝達在硬體產品成為全球AI熱潮的重要支柱之際，近來也陸續投資AI新創、英特爾與OpenAI等，充分展現輝達不只是在賣硬體，正逐漸憑藉龐大市值和充沛現金，轉變為其他AI公司的投資夥伴，蛻變為垂直整合的「AI巨獸」。

輝達投資OpenAI交易的核心很簡單：輝達供應晶片，協助OpenAI打造龐大的資料中心，用於訓練並承載AI模型，但最意外的一筆是輝達將逐步取得OpenAI的未上市股票。

這不算輝達執行長黃仁勳的新手段，因為他已一再運用投資人對輝達的信心借力使力，強化輝達供應鏈夥伴實力，並且透過交易、合作和投資，維持AI熱潮的動能，對象包括雲端運算服務商CoreWeave、英特爾及xAI。

紐澤西理工學院資訊研究所所長貝德認為，從這次交易的時機來看，輝達正在「同步進行地理上（供應鏈）和策略上（AI價值鏈各環節）的多元布局。這更像是在建設基礎設施，而非泡沫行為」，「這項合作代表AI基礎設施正邁向成熟，成為一種合法的資產類別。我們正見證AI架構的垂直整合：從晶片、訓練到部署。輝達不再只是單純販售硬體，而是逐漸成為AI經濟中的權益合夥人」。

這些交易彰顯的，是一些投資人形容的輝達「循環」（circularity）前景：輝達透過支持新創和其他企業，提高或穩固對AI晶片的需求，這些公司再利用資金或新增的流動性回頭採購輝達晶片，這種安排雖會壓低輝達在先進晶片方面的利潤，但可確保需求得以延續，也為資金吃緊的AI公司提供了救生索。NewStreet研究公司分析師預測，輝達將向其他「資金吃緊」的業者，提出類似的交易構想。

不過，英國金融時報（FT）Lex專欄質疑輝達這筆交易的其必要性：輝達的先進AI晶片幾乎已是市場唯一選擇，黃仁勳其實不需要透過鎖定這類承諾來鞏固地位。

這樁交易或許帶有表演成分，加深AI競賽依然如火如荼的印象，讓Google母公司字母、Meta及Anthropic等業者更有理由相信，投資不足的企業都將淪為歷史輸家，從而讓黃仁勳更加坐穩AI界影響力首屈一指的角色。

