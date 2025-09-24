輝達投資OpenAI 掛保證不影響客戶關係

輝達22日宣布投資OpenAI之後，也向客戶保證，不會影響和其他客戶的關係。

輝達22日晚間發布新聞稿強調：「我們的投資不會改變重心，也不會影響對其他客戶的供貨。我們將持續把每一位客戶擺在首位，不論是否持有股權。」

即便輝達高分貝喊話，市場仍舊擔心，一旦客戶覺得優先順序被排擠，將加快推動這些自主研發計畫，或更認真考慮潛在競爭對手如超微（AMD）的替代方案。

輝達的晶片近年已成矽谷最炙手可熱的產品，資料中心業者爭相搶購。這股熱潮推升輝達的營收和股價，如今市值已逼近4.5兆美元，居全球之冠。