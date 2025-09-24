AI閉環金三角 甲骨文入列

輝達宣布將投資OpenAI高達1,000億美元，之前OpenAI也與甲骨文簽署一份總金額3,000億美元、長達五年的算力採購合約，這樣的循環關係，透露三家科技巨擘形成AI閉環金三角，即OpenAI、輝達及甲骨文，透過一連串巨額資金的合作，共同構建下一代AI算力帝國。

業界分析，OpenAI為了發展大語言模型，這個模型必須花錢使用甲骨文的AI雲端基礎設施，為了建構AI雲端基礎建設，甲骨文則向輝達採購AI算力晶片與網通等設備，然後輝達獲得訂單，把一部分的獲利再投資到OpenAI，OpenAI又一次採購甲骨文的雲端基礎設施。

上述模式意味，OpenAI、輝達及甲骨文這三家公司形成一個閉環的金三角，並且是完美的資金循環，三方各取所需，OpenAI的大語言模型，解決了對算力的極度飢渴，甲骨文獲得了龐大的AI硬體基礎設施訂單，而輝達則銷售更多的AI晶片與系統等硬體產品。

這個看似完滿的循環，也隱藏風險。首先，OpenAI的估值雖然高達5,000億美元，但該公司持續虧損。外界預估，OpenAI今年虧損可能超過50億美元，而每年為資料中心和雲端服務的支出就高達600億美元，遠超其目前約100億美元的年營收。

第二，甲骨文也面臨挑戰。為了跟上AI熱潮，甲骨文高額資本支出，導致負債和負現金流的問題。與微軟等競爭對手相比，甲骨文的債務比高達427%，負擔沉重。