輝達投資OpenAI注資3兆元 台積、鴻海、廣達等受惠

輝達22日宣布，斥資1,000億美元（逾新台幣3兆元）投資AI新創公司OpenAI，將共同興建AI資料中心，預計部署400萬至500萬顆輝達AI晶片，建置總規模10GW（10億瓦）的AI基礎設施，首批設施預計2026下半年啟用。

輝達、OpenAI的「世紀大合作」，將引爆新一波AI大需求，法人看好台積電（2330）、鴻海、廣達、台達電、光寶、奇鋐、雙鴻等台灣AI伺服器供應鏈全面受惠。相關消息激勵，輝達22日收盤股價勁揚逾3.9%，台積電昨（23）日股價更是飆升45元，漲幅3.47%，收1,340元天價，市值突破34.74兆元，同寫新猷。

這是輝達投資英特爾50億美元後，不到一周再次出手投資新標的。輝達估計，相關合作包含晶片、土地與實體設施，成本最高可能達4,000億美元（逾新台幣12兆元），若計畫全數落實，將成為史上最大單一企業投資，規模超越微軟收購動視暴雪案。

根據雙方協議，OpenAI後續將斥資逾1,000億美元，採購輝達下一代Vera Rubin平台，其效能據稱「遠勝現有的Blackwell架構」。分析師形容，這筆投資形同輝達付錢給OpenAI採購自家產品，產生的營收效益估計約3,500億美元，更有助鞏固2027年之後的訂單能見度。

這是輝達有史以來的最大手筆投資承諾。此次戰略合作，將部署400萬至500萬顆輝達AI晶片，預計打造10GW的AI基礎設施，首個1GW容量系統將於2026下半年啟用。

輝達執行長黃仁勳受訪時透露，10GW相當於多達500萬顆AI晶片，等於輝達今年總出貨量，更是去年出貨量總和的兩倍，這次合作，凸顯輝達與OpenAI之間的緊密關係。

OpenAI執行長奧特曼則說，接下來幾個月裡，大家應該對OpenAI抱有很大期望。他將輝達和微軟都稱為OpenAI的「被動投資者」和「最重要的合作夥伴」。

奧特曼強調，運算基礎設施將成為未來經濟的基礎，OpenAI將利用與輝達共同建設的基礎設施來創造新的AI突破，並大規模賦能個人和企業。後續該公司將致力於進行出色的AI研究、製造人們想要使用的產品，以及解決前所未有的基礎設施挑戰等三大方向。

消息人士透露，輝達將以現金分階段投入資金。首筆100億美元投資將在首個1GW設施部署後撥付。以OpenAI目前5,000億美元估值計算，輝達可望取得約2%的股權，後續出資將隨進度及市值調整。

這項合作象徵輝達正從純硬體供應商，轉型為AI基礎設施的股權夥伴，可能帶來數千億美元營收，進一步鞏固其在AI晶片市場的霸主地位，同時削弱競爭對手（如超微）與客戶自研晶片的威脅。