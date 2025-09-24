Bolt殺進紅海市場 面臨考驗
歐洲新創Bolt進軍台灣，主要是看好台灣完整的法規與用戶接受度高等優勢，但台灣叫車市場已是戰國時代，站穩腳步的Uber、本土最大計程車團隊台灣大車隊（2640）、裕隆子公司裕融轉投資LINE Taxi服務，和泰旗下Yoxi都各擁資源，Bolt面對紅海市場，短期內要站穩市場，就必須開拓出更多商機。
Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，進入台灣不僅是看好商機，也想導入在全球優化交通生態系的專業經驗，Bolt標榜讓司機等的時間短、乘客車資有彈性，也是考驗媒合技術和成本計算能力。
Uber過去與計程車（小黃）競爭市場，但2017年雙方推動合作服務UberTAXI，2022年起「優步小黃」在全台營運城市普及化。
