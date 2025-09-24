歐洲行動叫車平台Bolt登台 初期服務範圍鎖定北北基桃

歐洲行動叫車領導品牌Bolt昨（23）日宣布在台灣正式推出服務，作為進軍東亞市場的第一站。Bolt強調，以較低的抽成吸引司機，並提供乘客更具競爭力的費率，為台灣用戶帶來更多元的選擇。

Bolt初期將服務範圍鎖定在北北基桃地區，除招募多元計程車與小黃加入平台外，也與Hi Taxi、幸福車隊、耐斯車隊等三家在地車隊合作。平台抽成方面，對多元計程車司機抽成20%，小黃則為10%，低於目前其他平台約25%的抽成比率。

Bolt進軍台灣市場

因應台灣科技執法盛行，為減少司機因等待乘客而遭檢舉違規臨停的風險，Bolt將司機等候乘客的時間限制為三至五分鐘。Bolt表示，進入台灣市場不打補貼戰，而是以讓利給司機與提供優惠費率給消費者為主，挑戰現有的叫車平台。

Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，Bolt進入台灣代表在東亞市場跨出第一步。Bolt不僅是一個叫車應用程式，而是結合全球視野與實戰成果，致力於優化交通生態系，為駕駛與乘客創造更高價值。他指出，台灣過去幾年針對叫車市場訂定完整的法規，用戶對新服務接受度高，也能接納新的選擇，Bolt希望提供具競爭力、公平與創新為核心的服務。

Bolt主要市場包括歐洲、非洲、中美洲，去年開始往亞洲發展，先進入馬來西亞、今年初進入越南，9月進入台灣。Bolt指出，台北市因公共運輸使用率高，加上高昂成本與城市壅塞，考取駕照意願降低，導致核發汽車駕照的比率逐年下降。Bolt以靈活服務補足這一轉變中的交通需求，與政府推動的便利、多元都市交通政策相呼應。

Bolt目前在全球50多個國家、超過600個城市營運、服務客戶超過2億人。



