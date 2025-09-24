友達賣出9.5萬元碳權 台灣科技業首例

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏邱琮皓／台北報導

國內碳權出現第四筆交易，友達（2409）近日成功出售25噸減量額度（碳權），每噸成交價3,800元，總金額9.5萬元，規模雖不大，但卻是台灣科技業首件出售國內碳權案例。

臺灣碳權交易所總經理陳脩文表示，友達以「龍科／華亞廠SF6破壞去除減量抵換」專案，出售25噸碳權給香港商南德產品驗證顧問台灣分公司。

國內碳權目前共有四筆成交紀錄。前三筆碳權交易紀錄，分別為台北101大樓停車場採用高效率光源、漢寶農業可再生能源專案、漢寶農畜產第三期汙水場沼氣發電計畫，買家均為台灣地方再生公司，三案共賣出33噸碳權，每噸單價3,000元至4,000元不等，合計交易金額共11.5萬元。

陳脩文表示，期待後續國內企業提出不同的抵換額度與專案，讓台灣跟上國際碳權交易腳步，進一步豐富國內資本市場朝永續發展新商機邁步。

環境部表示，企業明年繳納申報碳費時，可以碳權來抵減碳費。依碳費收費辦法規定，排碳大戶可申請以國內減量額度來扣除碳排量，但上限為10％，其中，使用於溫室氣體自願減量專案或抵換專案額度，扣除比率1.2倍；早期取得的先期專案額度，扣除比率0.3倍，僅限碳費開徵前三年使用。

氣候署官員表示，國內減量額度使用，會回到碳費收費辦法相關規定。同時，官員也提醒，國外減量額度部分，只有「非高碳洩漏風險事業」才可適用，而且扣除上限不得超過排放量的5％，未來會配合巴黎協定的國際減量額度認可機制，另外訂定國內適用的認可原則，目前整體進度要配合國際的進度而定。

