微軟台灣資料中心啟用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

台灣微軟總經理卞志祥昨（23）日指出，微軟在台灣的資料中心今年正式啟用第一期，主要鎖定政府、醫療、電信、金融行業需求，預計後續微軟台灣資料中心很快會全面開放，業界看好相關供應鏈宏碁資訊（6811）、精誠、邁達特、伊雲谷等資服業者將受惠。

台灣微軟主辦的「DevDays Asia 2025 亞太技術年會」昨日在台北登場。卞志祥表示，資料中心正式啟用後，補齊雲端服務最後一哩，打破過去企業因法規限制資料不出境而無法充分利用雲端的障礙。

台灣微軟2020年宣布在台灣興建資料中心，鎖定政府、醫療、電信及金融等行業需求。據了解，微軟資料中心位於在桃園市，其中龜山部分已啟用，蘆竹資料中心還在興建中。

卞志祥表示，微軟在台灣的資料中心是區域樞紐（regional hub）等級，所以是「3+1」規劃，現在落地開放及啟用的是第一期的「1+1」，後續很快全面開放。

卞志祥指出，微軟對台灣資料中心會持續投資，將配置最先進的伺服器、Networking、儲存設備等，隨著客戶不同的需求將有部分客製化，並將最新技術導入台灣客戶使用。

微軟逐步啟用在台資料中心，市場看好負責微軟企業授權服務及雲端業務的宏碁資訊、精誠資訊、邁達特、伊雲谷等資服業者有望受惠。

輝達（NVIDIA）宣布將投資Open AI高達1,000億美元，拓增其算力。卞志祥指出，微軟跟OpenAI一直是非常緊密的夥伴關係，在技術及各種互相支援上，只要OpenAI有最新的模型，微軟能在第一時間透過自家平台提供給用戶。第二個是在算力需求上，微軟是OpenAI算力的首要供應者，儘管OpenAI在算力需求超出預期供應能力時，可尋求其他資源，但目前微軟仍是OpenAI主要支持者。

卞志祥認為，輝達對OpenAI的投資將形成一個正向循環。

