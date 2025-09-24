快訊

i17標準版熱賣 帶動台積、鴻海等後市看俏

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者劉芳妙／綜合報導
蘋果iPhone 17系列新機標準版熱賣，蘋果股價22日大漲4.3%，今年以來終於翻紅。記者黃筱晴／攝影
蘋果iPhone 17系列新機標準版熱賣，蘋果股價22日大漲4.3%，今年以來終於翻紅。分析師表示，從出貨等待時間來看，以iPhone 17標準版最受歡迎，有望獲追單，台廠供應鏈將跟著紅。

外界預期，相關供應鏈台積電（2330）、鴻海、大立光、玉晶光等後市營運看俏。

蘋果推出新款iPhone、Apple Watch和AirPods。售價999美元的中階機種iPhone Air，是多年來首次重大改版。法人分析，iPhone 17系列全機種處理器均由台積電獨家操刀，高階機種大多數由鴻海組裝，大立光供應高階鏡頭，三家台廠在iPhone 17系列供應鏈扮演吃重角色。

美銀證券分析師莫罕（Wamsi Mohan）表示，從蘋果官網及多家電信商網站的iPhone出貨時間，截至9月22日，iPhone 17的平均出貨等待為18天，高於去年的iPhone 16的十天。iPhone 17初步需求已超越蘋果初步供給，中國大陸的等待出貨時間最長，反映官方15%的補貼以及iPhone Air的監管延宕。

法人表示，蘋果iPhone 17系列新機，鴻海獲得六成訂單，仍是最大供應商。iPhone 17系列熱賣，鴻海位在大陸鄭州的工廠也加緊趕工生產，以滿足追單需求。

iPhone 17新機另一亮點是搭載全新設計的Center Stage前置鏡頭，首度採用1,800萬畫素方形感測器，讓使用者無需旋轉手機，直接拍攝橫向自拍照，iPhone鏡頭主力供應商大立光、玉晶光受惠大。

據了解，Center Stage前置攝像頭主要關鍵在於蘋果的軟體設計，提高拍攝的成像效果，依i17的新機鏡頭的規格來看，升級幅度有限，然而一支新機包括前、後鏡頭，以及接收、發射、閃光等光學元件至少有七、八顆，對於鏡頭廠大立光、玉晶光來說，iPhone新機齊發，成為下半年旺季最重要動能。

外資正面看待這次 iPhone 17外觀與規格改款，如處理器、鏡頭、散熱、螢幕等，認為將推動換機潮需求，進而帶動總出貨量成長，預估2025下半年iPhone 17總出貨量約8,000萬至8,500萬支。

受惠新機鋪貨潮啟動，大立光8月營收59.68億元，月成長10%，年減15%，為去年11月以來新高，並預期9月拉貨動能比8月好。

玉晶光8月營收26.99億元，月增13.3%，為兩年來單月高點，年增2.2%。玉晶光董事長陳天慶日前表示，第3季進入傳統旺季，依客戶釋出訂單展望，下半年訂單量比去年同期多，看好旺季效應，若良率提升，力拚全年營運優於去年。

iPhone 鏡頭 蘋果

