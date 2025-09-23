輝達挺OpenAI成最強催化劑！台指期夜盤再刷新高、能否挑戰兩萬七？

台指期夜盤23日以26,263點開平，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間8點10分，台指期夜盤報26,483點、再強漲220點、漲幅0.8%；盤初空頭賣壓出籠、最低達26,245點，但在多方買盤推升下，盤中最高攀至26,533點再刷新高，高低點落差達288點，暫時守穩26,400點。

綜合元富、永豐期貨表示，台指期在台積電（2330）強勢領軍下再創歷史新高，台積電一舉攻上1,300元天價，帶動大盤指數突破26,000點，市場樂觀情緒因為正價差擴大與AI題材再度發酵而被推升到新高度。

輝達（NVIDIA）與OpenAI的合作成為AI族群的最新催化劑，不僅讓全球科技股再添想像空間，也直接鞏固台積電在高效運算與先進製程的戰略地位。資金行情明顯持續，外資與內資同步追捧權值股，成交量放大且集中，顯示市場對於未來景氣與企業獲利的預期仍處於高度樂觀的氛圍中。

不過，這波上漲也帶來估值壓力的隱憂，台積電股價屢創新高已使市場進入「必須對未來維持高速成長」的階段，一旦營收或技術進展稍有不如預期，將引發高位震盪的風險。此外，美中科技戰、貿易政策與全球資金流動變化仍是不可忽視的潛在干擾。

整體上，目前股期雙市已迎來歷史性大多頭行情，AI與半導體仍是絕對核心主軸，接下來能否順利挑戰兩萬七，關鍵在於資金動能能否持續、企業基本面能否兌現高期待，以及外部環境是否保持穩定。

另外，值得關注的是，美國聯準會主席鮑爾將自上周決策會議以來首次公開發表談話，多名決策官員也將演說，留意近來強漲的美光將揭曉財報和財測。