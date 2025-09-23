閎康：日本名古屋舊廠先擴充 第4座廠還在找地
半導體檢測實驗室大廠閎康（3587）受惠日本半導體客戶群需求快速成長，公司23日提到，高階FA產能供不應求名古屋舊廠先擴充，明年第1季到位可快速擴增服務量能。
閎康也說，至於日本第4座廠即名古屋二廠還在找適合地點，初步估計名古屋二廠明年第3季才會到位。
閎康先前旗下日本實驗室已有不少好消息，日本先進製程客戶已開始試製2奈米GAA架構晶片，首批晶圓已完成光罩曝光，並進入電性測試階段，預計在2027年下半年實現2奈米晶片的量產。
